Jeszcze więcej kamizelek kuloodpornych dla armii

Reklama

W czwartek 24 października 2024 Agencja Uzbrojenia poinformowała za pomocą swoich social media, że na skutek podpisanie aneksu o wartości 160 mln zł brutto, armia otrzyma kolejne 15 tys. sztuk kamizelek kuloodpornych Gryf. Sprzęt ma trafić nie tylko do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz jednostek operacyjnych. Dostawcą kamizelek będzie Lubawa S.A. Dostawy przewidziano na lata 2024-2025. W ramach zamówionych kompletów dostarczona będzie kamizelka kuloodporna z dodatkowymi osłonami na ramiona, szyję i podbrzusze.

/> />

Reklama

Aneksowana umowa pochodzi z 31 marca 2023 roku. Jak udało się ustalić redakcji Forsal, dotychczasowe zamówienie opiewało na 339 mln zł brutto. Na tej podstawie można szacować, że zamówiono wtedy ok. 30 tys. kamizelek Gryf. Dostawa Gryfów w ramach pierwszej podpisanej umowy ma zostać zrealizowana do września 2025 roku. Łącznie wojsko zamówiło więc ok. 45 tys. kamizelek tego typu.

Zakupy balistyki dla Wojska Polskiego

Brak odpowiedniej ochrony balistycznej, to problem, który trapi Wojsko Polskie od wielu lat. O potrzebie zakupu większej liczby kamizelek kuloodpornych i hełmów słyszymy od wielu lat. Jak wyglądały zamówienia w ostatniej dekadzie? 23 grudnia 2016 roku podpisano dwie duże (jak na polskie warunki) umowy wykonawcze na dostawę hełmów i kamizelek. Mowa o 60,4 tys. hełmach wz.2005B za kwotę 54,2 mln zł z dostawą w latach 2016-2019 oraz 19,7 tys. kamizelkach KWM-02 za 194 mln zł z dostawą w tym samym okresie. 29 maja 2019 roku domówiono dodatkowo ok. 2 tys. kamizelek KWM-02 za 20 mln zł brutto z dostawą w latach 2019-2020.

/> />

5 czerwca 2020 roku zamówiono 50 tys. hełmów kompozytowych high-cut HP-05 za 93,5 mln zł brutto. Dowiedzieliśmy się wtedy także, że na stanie SZRP znajdowało się ponad 159 tys. hełmów kompozytowych. 20 października 2021 roku podpisana została umowa na ok. 2 tys. kamizelek KWM-02 za kwotę 20 mln zł. Umowę z 20 października aneksowano rok później, zwiększając kwotę zamówienia o 25 mln zł brutto.

Wojna na Ukrainie zwiększyła dostawy balistyki do Wojska Polskiego

Szczególnie dużo wyposażenia indywidualnego zamówiono w 2023 roku. 27 stycznia aneksowano umowę z 20 października 2021 roku, zwiększając jego kwotę o 159 mln zł, a liczbę kamizelek o 13,5 tys. W marcu podpisano trzy duże umowy. Zamówiono 79 tys. hełmów wz.2005B za 143 mln zł oraz 68 tys. HP-05 za 146,7 mln zł.

Trzecią umową była omówione już pierwsze zamówienie na kamizelki Gryf. Jej kwota wyniosła 339 mln zł, co każe szacować wielkość zamówienia na ok. 30 tys. sztuk kamizelek Gryf. 7 kwietnia armia zamówiła z kolei kamizelki KKZ-01 za kwotę aż 491 mln zł. Można więc szacować, że objęła ona ponad 40 tys. kamizelek.

/> />

W tym roku aneksowano dwie umowy. Umowa na hełmy HP-05 z 2023 roku została powiększona o 10 tys. sztuk za 21 mln zł. Domówiono też 15 tys. kamizelek Gryf za kwotę 160 mln zł. W przyszłym roku planowane jest zamówienie opracowanego w ramach projektu Tytan hełmu HBT-02 oraz kamizelek KBT-01. Zgodnie z informacjami, do których dotarła redakcja Forsal, po 2015 roku zamówiono przynajmniej ok. 130 tys. kamizelek kuloodpornych oraz 267 tys. hełmów kompozytowych.

Kamizelka Gryf

Kamizelka Plate Carrier Gryf to środek wyposażenia indywidualnego, który przeznaczony jest do ochrony osobistej żołnierza przed pociskami wystrzelonymi z broni strzeleckiej oraz odłamkami. Kamizelka w standardowej wersji posiada dwie duże płyty balistyczne (przód i tył) oraz dwie mniejsze boczne płyty. Dodatkowo wraz z nowymi kamizelkami zamówiona została ochrona ramion, szyi oraz podbrzusza.

/> />

Twarde płyty balistyczne mają odporność balistyczną klasy K4 wg PN-V-87000:2011, czyli gwarantującą odporność przed pociskiem 7,62x39 mm BZ (przeciwpancernozapalający, z rdzeniem ze stali o twardości (62+/-2) HRC) o masie 7,7 +/- 0,1g i prędkości uderzenia 735 m/s +/- 15 m/s.

Wraz z kamizelką dostarczany jest cały zestaw ładownic i kieszeni. Jeśli chodzi o ładownice, to na wyposażeniu znajdują się pasujące na magazynki karabinowe (MSBS Grot), na magazynki pistoletowe (VIS-100), na granat ręczny RG-42/F1, na UKM-2000P oraz magazynek do broni wyborowej BOR / SAKO TRG M10. Dodatkowo z kamizelką otrzymujemy pas biodrowy z szelkami, kieszeń na maskę p. gazową, worek zrzutowy czy kieszeń administracyjną typu mapnik.