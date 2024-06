Putin zaczął nosić kamizelki kuloodporne. To zalecenie służb

Rządzący Rosją Władimir Putin zaczął nosić kamizelki kuloodporne podczas wystąpień publicznych, co zaleciły mu Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) i odpowiedzialna za bezpieczeństwo głowy państwa Federalna Służba Ochrony (FSO) - podał we wtorek portal Moscow Times za źródłami zbliżonymi do Kremla.