Operacja szpej a stalowe hełmy

Wielka modernizacja Wojska Polskiego odbywa się na wielu polach. Marynarka Wojenna otrzyma w najbliższych latach nowe stawiacze min, okręty rozpoznawcze i wielozadaniowe fregaty rakietowe. Planowane jest także pozyskanie okrętów podwodnych. W powietrzu pojawiły się nowe śmigłowce transportowe oraz samoloty wczesnego ostrzegania. Za kilka lat pojawiają się także samoloty 5. generacji oraz śmigłowce uderzeniowe.

Dzieje się także w Wojskach Lądowych. Nowoczesna artyleria rakietowa, lufowa oraz liczne drony mają pozwolić razić cele oddalone wiele kilometrów od linii frontu. Zmiana ma ulec także w wyposażeniu wojskowych. To w ostatnich latach było wielokrotnie przedmiotem ożywionych debat, gdy do Internetu dostawały się kolejne zdjęcia żołnierzy ćwiczących w starych stalowych hełmach wz. 67. W ramach tzw. Operacji Szpej, z użycia wyjść mają jeszcze w tym roku stalowe hełmy i stare mundury - poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej.

Jak przekazał w swoich social mediach wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, w styczniu 2024 roku w Wojsku Polskim nadal było 20 000 stalowych hełmów. Do pierwszych jednostek trafiać ma najnowszy zamówiony sprzęt wojskowy. W latach 2024 - 2026 na wyposażenie indywidualne żołnierzy wydać mamy dodatkowe 1,55 mld zł. Celem tej transformacji ma być poprawa bezpieczeństwa i komfortu pracy żołnierzy.

Stalowe hełmy przetrwają kolejne wycofanie?

Hełmy wz. 67 opracowano w połowie lat 60. Mimo to, do dnia dzisiejszego używane są na co dzień w wielu jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. Szczególnie często są dostrzegane w czasie szkolenia rezerwy, która zwykle otrzymuje gorsze wyposażenie. Jest tak, mimo że wielokrotnie obiecano już wycofanie z użycia starych hełmów.

Dla przykładu, w sierpniu 2015 roku wycofanie już w ciągu kilku najbliższych tygodni obiecał ówczesny dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. Mirosław Różański. Hełmów nie wycofano w sierpniu, ani w 2015 roku, ani nawet do 2017 roku, czyli końca kadencji gen. Różańskiego. Czy tym razem się to uda?

Operacja Szpej, a zakupy Wojska Polskiego

W komunikacie MON zawarło informację, że I kwartale 2024 rozpoczął się proces modernizacji wyposażenia indywidualnego. Dodatkowo związani z resortem politycy sugerują, że w swoich wypowiedziach, że poprzednia władza nic nie robiła. Prawda jednak nie jest tak prosta. Czy stalowe hełmy powinny były zniknąć już lata temu? Owszem. Czy problem ten dało się rozwiązać w kilka lat? Jak najbardziej.

Warto jednak zwrócić uwagę, że operacja szpej opiera się dzisiaj na hełmach HP-05 oraz wz. 2005., a także kamizelkach Gryf, KKZ-01 oraz KWM-02. Te zaś zaczęły być zamawiane już kilka lat temu, a w 2023 roku podpisano kilka dużych umów wykonawczych na dostawę tego wyposażenia dla polskiej armii. Trudno powiedzieć ile dokładnie, ale na podstawie publicznie przekazanych informacji wiemy o kilku znaczących umowach.

Zakupy kamizelek i hełmów dla Wojska Polskiego

Jeśli chodzi o kamizelki, to w grudniu 2016 roku zamówiono 20 tys. kamizelek KWM-02 za 194 mln zł. Kolejna umowa miała miejsce w październiku, gdy zamówiono kilka tysięcy kamizelek KWM-02 (prawdopodobnie ok. 4 tys. sztuk) za kwotę 45 mln zł. W 2023 roku mieliśmy trzy duże zakupy. Podpisana w październiku 2021 roku otrzymała aneks, na bazie którego dokupiono 13,5 tys. kamizelek KWM-02 za 160 mln zł. Dodatkowo poinformowano o zakupie „kilkudziesięciu tysięcy” kamizelek Gryf dla WOT oraz KKZ-1 dla wojsk operacyjnych.

Podobnie sprawa ma się z hełmami. W 2016 roku zakupiono partię ponad 60 tys. hełmów wz. 2005 za 54,2 mln zł. W czerwcu 2020 roku pojawiła się umowa na HP-05 w liczbie 50 tys. sztuk za 93,5 mln zł. Z kolei w marcu i kwietniu 2023 roku pojawiły się dwie umowy na łącznie 82 tys. hełmów - 52 tys. wz. 2005 za 89,5 mln zł oraz 32 tys. HP-05 za 65,8 mln zł. W tym roku poinformowano jedynie o zakupie 10 tys. hełmów HP-05.

Co jednak istotne, hełmy wz. 2005 oraz HP-05 wraz z kamizelkami KWM-02 mogą zostać niedługo zastąpione przez sprzęt opracowany w ramach projektu Tytan. Przykładem nowoczesnego sprzętu jest hełm HBT-02. Opracowany przez naszych konstruktorów oraz testowany w 21. Brygadzie Strzelców Podhalańskich opisywaliśmy już w maju br., gdy zakończono badania hełmów HBT-02.