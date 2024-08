Przygotowania do defilady idą pełną parą. Czołgi K2 ruszyły do Warszawy

Tegoroczna defilada z okazji Święta Wojska Polskiego będzie wyjątkowa. Pojawi się na niej dużo nowoczesnego sprzętu wojskowego. Będą to koreański i amerykańskie czołgi czy wyrzutnie, a także armatohaubice Krab czy K9. Aby defilada wypadała jak najlepiej, wojsko spędzi na przygotowaniach kilka dni.

Dlatego większość sprzętu wojskowego została już przetransportowane do stolicy kraju. Stało się tak również z będącymi na wyposażeniu 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej czołgami K2. Na udostępnionych przez brygadę zdjęciach możemy dostrzec pewien, na pierwszy rzut oka pomijalny szczegół. Jest nim kamuflaż pojazdów.

Dotychczas prezentowane czołgi K2 były pomalowane w trójkołowym standardowym kamuflażu NATO. Kamuflaż ten używany jest często przez Wojsko Polskie, choć posiadamy własny, opracowany na potrzeby naszego terenu.

Podobnie jak kamuflaż NATO, zawiera zieloną i czarną barwę, to w przeciwieństwie do sojuszniczego, gdzie trzecim kolorem jest brąz, w naszym przypadku używany jest jaśniejszy, piaskowy kolor. Choć z pewnością przeciętny oglądający defiladę, nie dostrzeże różnicy, to dla fanów wojskowości takie maszyny będą nie lada gratką.

W defiladzie zobaczymy nowości Wojska Polskiego

Podobną sprawę opisywaliśmy już ostatnio, gdy Agencja Uzbrojenia pochwaliła się nowym zdjęciem wyrzutni iLauncher. Widoczna na poniższym zdjęciu wyrzutnia, jest pierwszą, którą możemy podziwiać w pełnym polskim kamuflażu. Dotychczas te prezentowano w domyślnym oliwkowym malowaniu. To sugeruje, że sprzęt ten może pojawić się na wielkiej defiladzie.

/> />

15 sierpnia na ulicach Warszawy zobaczymy nowinki Wojska Polskiego. Chodzić ma o nowe pływające bojowe wozy piechoty Borsuk, armatohaubice Krab oraz K9, wyrzutnie M142 HIMARS oraz K239 Chunmoo, czołgi K2, M1A1 Abrams i Leopard 2PL czy kołowe transportery opancerzone Rosomak.

Obecnie nasza armia jest w trakcie największej transformacji w historii III RP. Doskonałym zobrazowaniem sytuacji może być fakt, że umowy realizowane w 2023 roku opiewały na kwotę 500 mld zł. Tymczasem największe zakupy są nadal przed Polską. Nasz kraj planuje bowiem zamówić 96 śmigłowców AH-64E Apache, 820 czołgów K2 oraz ponad 1000 bojowych wozów piechoty Borsuk.