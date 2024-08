Nowa dostawa czołgów K2 już na statku

W sieci pojawiło się nagranie pokazujące załadunek koreańskich czołgów K2GF (Gap Filler). Na nagraniu, ze względów bezpieczeństwa, zamazana została nazwa statku, na którego pokładzie zostaną przetransportowane czołgi dla Wojska Polskiego.

Pokazane zostały cztery maszyny. Trudno powiedzieć, czy są to wszystkie wozy w tym transporcie, więc bezpiecznie założyć, że dostawa obejmuje przynajmniej 4 pojazdy.

To ósma dostawa K2, czwarta w tym roku

To będzie czwarta dostawa K2 w tym roku. Należy oczekiwać, że dotrze ona do naszego kraju we wrześniu (pod warunkiem że nagranie wykonano w niedawno). W tym roku do Polski dotarło łącznie 18 czołgów K2. Pierwsza dostawa 3 maszyn zawitała do Gdyni 11 marca, kolejne 4 czołgi dotarły 17 marca, a 19 marca otrzymaliśmy 11 pojazdów.

W 2023 roku dotarły do nas trzy dostawy z łącznie 18 wozami (5 dotarło 22 marca, 19 maja kolejne 7, a ostatnie 6 w dniu 16 czerwca). Pierwsza dostawa 10 wozów miała z kolei miejsce 6 grudnia 2022 roku. Łącznie nasza armia posiada więc 46 czołgów K2GF, z czego 18 dostarczono w 2024 roku. Harmonogram dostaw zakłada dostarczenie naszej armii łącznie 84 wozów do końca tego roku, więc należy oczekiwać jeszcze 38 czołgów.

Czołgi K2 w Wojsku Polskim

Dotychczas podpisano dwie umowy na czołgi K2. Zawarta 27 lipca 2022 roku umowa ramowa zakłada dostarczenie 1000 czołgów (w tym 180 w wersji K2 a 820 w konfiguracji PL). 26 sierpnia pojawiła się pierwsza umowa wykonawcza na 180 K2, które dostarczane mają być w latach 2022 - 2025.

Na koniec tego roku powinniśmy otrzymać 84 egzemplarze, więc w 2025 roku przypłynie do nas kolejne 96 wozów. Kwota umowy wykonawczej zawartej z Hyundai Rotem opiewa na 19,5 mld zł brutto (3,37 mld dol. netto).

Na początku września (na targach MSPO w Kielcach) zawarta ma być kolejna umowa. Tym razem jej przedmiotem będzie 180 czołgów K2PL. Część z nich ma powstać w krajowych zakładach. Nie wiadomo jeszcze, gdzie będą powstawać produkowane w naszym kraju wozy.

Czołgi w Wojsku Polskim

W ostatnich 10 latach podpisaliśmy łącznie pięć istotnych umów wykonawczych. 28 grudnia 2015 roku podpisana została umowa na modernizację 142 czołgów Leopard 2A4 do standardu PL. Umowa jest obecnie warta 4,2 mld zł brutto i zakłada dostarczenie wozów do 2027 roku. Początkowo był to rok 2020, ale liczne komplikacje wydłużyły czas oczekiwania. Na początku tego roku poinformowano, że zmodernizowane są już 62 czołgi.

Rocznie proces modernizacji przechodzi nieco ponad jedna kompania Leopardów 2A4 (ok. 18 pojazdów). Oprócz Leopardów modernizować mieliśmy także posiadane czołgi PT-91 oraz T-72. Trudno jednak ocenić skutki tej umowy, ponieważ nieokreślona liczba wozów trafiła na Ukrainę.

Oprócz K2 do Polski trafią również czołgi Abrams. 5 kwietnia podpisano umowę na dostawę 250 M1A2SEPv3 w latach 2024-2025 za kwotę 24,5 mld zł brutto (4,75 mld dol. netto). Pozwoli to uzbroić cztery bataliony (po 58 wozów) i kompanię szkolną. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pierwsze maszyny trafią do nas już w tym roku.

4 stycznia 2023 roku podpisano umowę na dostawę 116 czołgów (2 bataliony) M1A1FEP (czołgi po USMC). Koszt umowy to 6,5 mld zł brutto, ale same maszyny zostały przekazane za darmo (kosztowała za to np. nabyta razem z nimi amunicja czołgowa). Wraz z czołgami M1A2 oraz M1A1 zamówione zostały także pojazdy wsparcia (WZT, mosty towarzyszące czy wozy dowodzenia).

W 4 dostawach dopłynęły do nas wszystkie zamówione czołgi. Dostawy zostały zrealizowane 28 czerwca i 21 listopada 2023 roku (kolejno 14 i 26 czołgów) oraz 9 stycznia i 27 czerwca 2024 roku (29 i 47 sztuk). Łącznie w armii mamy ponad 600 czołgów: 235 Leopard 2 (ok. 70 2PL, 58 A4, 105 A5 i dwa 2NJ), 116 M1A1FEP, 46 K2GF i prawdopodobnie 200 czołgów rodziny T-72 (w tym PT-91)