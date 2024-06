W sierpniu 2022 roku spółka Hyundai Rotem Co. zawarła z Polską Grupą Zbrojeniową umowę wykonawczą o wartości około 3,25 mld dolarów na dostawę do Polski pierwszej partii 180 czołgów K2. Stało się to miesiąc po podpisaniu umowy ramowej na 1 tys. sztuk K2. Dotychczas obie strony nie zawarły wiążącego porozumienia dotyczącego pozostałych 820 pojazdów.

Kiedy zostanie podpisana umowa na wszystkie K2?

"Istnieje duże prawdopodobieństwo, że drugi kontrakt wykonawczy na dostawę czołgów K2 zostanie podpisany przy okazji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Polsce we wrześniu 2024 roku" - powiedział we wtorek południowokoreańskim dziennikarzom minister Seok Jong-gun w kuluarach wystawy obronnej Eurosatory w Paryżu.

Umowa ramowa określa ogólną skalę zamówienia bez wiążących zobowiązań, umowa wykonawcza natomiast obliguje obie strony do realizacji konkretnych dostaw.

Strategiczne partnerstwo zbrojeniowe między Polską a Koreą Południową

Polska i Korea Południowa nawiązały strategiczne partnerstwo w dziedzinie zbrojeń 27 lipca 2022 roku. Od tamtej pory, w wyniku podpisanych umów ramowych, Polska zamówiła nowoczesny sprzęt wojskowy od koreańskich producentów, w tym samobieżne haubice K9, lekkie samoloty szturmowe FA-50 i wyrzutnie rakiet Chunmoo.

