Produkcja czołgów w Polsce w końcu ruszy?

27 lipca 2022 roku podpisana została umowa ramowa na 1000 czołgów K2. Zgodnie z początkowymi zapowiedziami Polska miała pozyskać 180 czołgów K2 oraz 820 spolonizowanych K2PL. Produkcja maszyn w wariancie K2PL miała zostać zrealizowana w dużej mierze w polskich zakładach.

Po 2 latach od podpisania umowy doczekaliśmy się dotychczas jedynie jednej umowy wykonawczej na 180 czołgów K2, które pochodzą z zapasów koreańskiej armii oraz bieżącej produkcji Hyundai Rotem. 26 sierpnia 2022 roku podpisano umowę na dostawy 180 czołgów w latach 2022-2025. Cena to 3,37 mld dol. netto, co po kursie z dnia podpisania umowy daje 19,5 mld zł brutto. Dotychczas dostarczono 46 czołgów.

Przedłużające się negocjacje wzbudzają dużo niepokoju. Wiele osób obawia się, że skończyć się może na zakupie kilkuset koreańskich maszyn z półki, bez produkcji ich w Polsce. Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza na tegorocznych wrześniowych targach zbrojeniowych MSPO w Kielcach ma dość do podpisania drugiej umowy wykonawczej na dostawy koreańskich czołgów.

Jak precyzuje minister, mowa o dostawie kolejnych 180 czołgów K2. MON stwierdził, że Polska chce, aby część z tych pojazdów powstała w Polsce. Przygotowanie linii produkcyjnej oraz adaptacja na warunki polskie będzie jednak wymagać czasu oraz środków. Warto przy tym zauważyć, że 180 czołgów to jedynie mała część zawartych w umowie ramowej 820 K2, która nie będzie wystarczająca, aby wyposażyć planowane sześć dywizji.

Pierwsze Borsuki już w tym roku?

Inną ważną informacją, którą pochwalono się w trakcie konferencji, jest planowana umowa na bojowe wozy piechoty Borsuk. Po dostarczeniu do Polski ponad setki nowoczesnych czołgów M1A1 oraz K2 i planowanych dostawach kolejnych setek maszyn z USA i Korei to właśnie bojowe wozy piechoty jawią się jako największa bolączka Wojsk Lądowych. Przestarzałe poradzieckie BWP-1 kompletnie nie nadają się na współczesne pole walki.

Popularne bewupy nie były dodatkowo modernizowane przez ostatnie kilkadziesiąt lat, co istotnie wpływa także na spadającą sprawność. Rządzący zapewniają, że na przeszkodzie staje jeszcze jeden problem technologiczny, ale ma być on szybko wyeliminowany. Najpóźniej w listopadzie podpisana ma zostać umowa na 1014 sztuk BWP Borsuk, który w całości produkowany będzie w polskich zakładach. Pierwsze kilkadziesiąt sztuk trafi w ręce żołnierzy jeszcze w tym roku. To bardzo ważna informacja, ponieważ pierwsze wozy służyć będą do opracowania metod szkoleniowych.

Ponad 1000 sztuk bojowych wozów piechoty to z pewnością naprawdę potężna umowa, ale należy pamiętać, że wielkie są także potrzeby. Polski batalion zmechanizowany posiada etatowo 58 takich wozów. Mówimy więc o wyposażeniu 17 takich batalionów. Obecne plany Wojska Polskiego zakładają powstanie 6 dywizji, których etatowe wyposażenie będzie wynosić ponad 1400 BWP, nie mówiąc już o budowie koniecznych w takim przypadku rezerw. Choć zapowiadana umowa jest naprawdę imponująca, to nie wyczerpie ona olbrzymich potrzeb naszej armii.

Korea kupi sprzęt z Polski?

Dotychczas przyzwyczajeni byliśmy do zakupów koreańskiego sprzętu wojskowego przez Polskę. Teraz sytuacja może jednak być odwrotna. Jak poinformował minister Paweł Bejda, jest szansa na sprzedaż polskiego uzbrojenia i sprzętu wojskowego do Korei. O jakich technologiach mowa? Polska ma nowoczesne technologie, które mogą być cennym nabytkiem dla koreańskiej armii. Minister wymienił kilka typów sprzętu. Są to np. radary pasywne SPL opracowywane przez PITRADWAR dla systemów obrony przeciwlotniczej.

Posiadamy również doskonałe bezzałogowe systemy wieżowe ZSSW-30, które można zintegrować np. z bojowymi wozami piechoty. Inną ciekawą propozycją jest również moździerz samobieżny „Rak". Koreańczycy mogliby być zainteresowani również pojazdami narzucającymi miny Baobab. W grze są także z pewnością siejące postrach na Ukrainie przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe „Piorun” czy bezzałogowe statki powietrzne FlyEye.

Dostawy sprzętu do Polski

Jak wyglądają obecnie dostawy sprzętu do Polski? Polska otrzymała obecnie 69 z 116 czołgów M1A1FEP oraz 46 z 180 czołgów K2. W latach 2025-2026 dotrze do nas dodatkowo 250 czołgów M1A2. Jeśli chodzi o aramtohaubice K9, to dotychczas dostarczono 72 z 218 zamówionych K9A1. W latach 2026-2027 dotrzeć ma 146 K9A2. Trwają także dostawy Krabów, których zamówiono łącznie 170. Jeśli chodzi o artylerię rakietową, to Polska ma już 18 z 20 M142 HIMARS oraz 30 z 290 modułów do wyrzutni K239 Chunmoo (moduły będą osadzone na polskiej platformie Jelcza). Do Polski dotarło także 12 samolotów FA-50GF i dwa szwedzkie samoloty wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW Erieye. Czekamy na 36 FA-50PL i 32 F-35A.

Dużo dzieje się także w Marynarce Wojennej. Trwa budowa pierwszej z trzech zamówionych fregat Miecznik. Dostarczono także 3 z 6 niszczycieli min Kormoran. Czwarty został już zwodowany. Polska armia otrzymała również dziesiątki dronów. Mowa m.in. o 24 Bayraktar TB2, 1 zestawie MQ-9A Reaper czy blisko 200 FlyEye. Nadal czekamy na 25 sztuk NeoX-2 Duch czy 40 dronów PGZ-19RA Orlik. Jeśli chodzi o śmigłowce, to otrzymaliśmy 6 z 8 zamówionych S-70i dla Wojsk Specjalnych, 3 z 4 AW101 dla Marynarki Wojennej, 4 z 32 AW149 dla kawalerii powietrznej, a obecnie czekamy m.in. na zakup przez nasz kraj śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache.

Rozwija się także nasza obrona przeciwlotnicza. Czekamy na dostawy 4 aerostatów Barbara i 24 radarów P-18PL. Dostarczono 2 z 8 baterii Wisły i 1 z 23 baterii Narwi. Na wyposażeniu znajduje się także 6 baterii Pilicy z 22 planowanych. Warto jednak wspomnieć, że na razie jest to zubożona wersja bez wyrzutni pocisków CAMM. Wyrzutnie te zostaną przekazane z pierwszej baterii Narwi (to otrzyma nowa, zamówione w ramach umowy na 23 baterie systemu Narew). Czekamy nadal na umowę m.in. na radary Sajna czy SPL.