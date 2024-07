Pierwsza umowa na bojowy wóz piechoty Borsuk

Jak udało się ustalić dziennikarzom serwisu Defence24, w na początku sierpnia rozpoczną się negocjacje pierwszych seryjnych bojowych wozów piechoty. Umowa wykonawcza opiewać ma na 159 wozów w wersji bojowego wozu piechoty (docelowo na platformie Borsuka powstać mają także wozy specjalistyczne).

Liczba 159 wozów jest lekkim zaskoczeniem, ponieważ nie wpisuje się sztywno w żadne struktury Wojska Polskiego. Obecnie batalion zmechanizowany liczy 58 wozów, co oznaczałoby, że armia chce pozyskać sprzęt dla dwóch i pół batalionu. Po uzupełnieniu dwóch batalionów, pozostałe 43 wozy mogą posłużyć do celów szkoleniowych. Możliwe, że dołączą do nich także cztery wybudowane już prototypy.

Nowy pływający bojowy wóz piechoty Borsuk zastąpi przestarzałe BWP-1

Obecnie pododdziały zmechanizowane w Wojsku Polskim opierają się na wyprodukowanych w latach 70. BWP-1. Wozy te służbę w Polsce rozpoczęły w 1973 roku. O ile sam BWP-1 (występujący także pod rosyjskim oznaczeniem BMP-1) był konstrukcją przełomową, to bardzo szybko się zestarzał. Jego działo kal. 73 mm nie robi dziś wrażenia na nowoczesnych bojowych wozach piechoty i czołgach.

Sam z kolei jest łatwą ofiarą, ponieważ posiada bardzo kiepskie opancerzenie. Jeśli dodamy do tego fakt, że polskie BWP-1 przez ostatnie 50 lat nie przeszły porządnej modernizacji, która mogłaby dostosować je do współczesnego pola walki, to otrzymamy obraz problemów wojsk zmechanizowanych.

Konieczność zastąpienia starego BWP-1 zaowocowała powstaniem bojowego wozu piechoty Borsuk. Jego historia rozpoczęła się 24 października 2014 roku, gdy podpisano umowę z konsorcjum (z Hutą Stalowa Wola na czele) na realizację pracy rozwojowej na opracowanie nowego, pływającego Bojowego Wozu Piechoty. Z kolei sama wieża pojazdu (ZSSW-30) powstała na bazie podpisanej 29 marca 2013 roku umowy z firmami Huta Stalowa Wola i WB Electronics.

Pierwsze prototypy nowego bojowego wozu piechoty

Podczas MSPO w 2017 roku zaprezentowany został pierwszy model Borsuka. Rok później (także na MSPO) Borsuk pojawił się wraz z dodatkowymi modułami pancerza na kadłubie i fartuchami bocznymi. W tym samym roku przeprowadzone zostały próby zakładowe. W 2019 roku pokazano pierwszy prototyp BWP Borsuk.

W 2020 roku rozpoczęły się badania wstępne. Po nich nastąpiły badania kwalifikacyjno-wojskowe. We wrześniu 2020 roku pojazd rozpoczął testy na poligonie w Drawsku Pomorskim. W kwietniu 2022 roku NCBR zleciło zbudowanie czterech prototypów, które zostaną poddane próbom wojskowym.

Pod koniec 28 lutego 2023 roku podpisana została umowa ramowa na dostawy blisko 1400 Borsuków. W tej liczbie zawarto ponad 1000 pojazdów w wersji bojowego wozu piechoty oraz ponad 300 wozów specjalistycznych. Potencjalna umowa wykonawcza będzie pierwszą zawartą w ramach umowy ramowej. Przewiduje się, że kolejne zostaną podpisane w następnych latach.

Jaki jest Borsuk?

Bojowy Wóz Piechoty Borsuk to nowoczesny pojazd gąsienicowy, którego zadaniem jest ochrona i transport żołnierzy piechoty zmechanizowanej. W przeciwieństwie do większości nowoczesnych bojowych wozów piechoty, Borsuk ma zdolność do pływania. Uzyskano to kosztem słabszego opancerzenia pojazdu.

Załoga wozu składa się z trzech osób: dowódcy, działonowego i kierowcy. W przedziale transportowym jest miejsce dla sześciu żołnierzy desantu. Wóz posiada ochronę balistyczną, która pozwoli osłonić załogę i desant przed ostrzałem pociskami z broni strzeleckiej i granatników przeciwpancernych. Wzmocnione dno kadłuba chroni z kolei przed wybuchami min oraz improwizowanych ładunków wybuchowych.

Pojazd wyposażony jest w opracowany w Polsce system wieżowy ZSSW-30. Główne uzbrojenie wozu to armata automatyczna Mk 44S Bushmaster kal. 30 mm, a także sprzężony z nią uniwersalny karabin maszynowy UKM–2000Ckalibru 7,62 mm. Do likwidacji pojazdów opancerzonych używana może być zdwojona wyrzutnia pocisków przeciwpancernych Spike LR. Zasięg skuteczny armaty kal. 30 mm to 3,5 km, a PPK Spike może razić cele oddalone o 5 km od wozu.

Oprócz wersji bojowego wozu piechoty, na platformie Borsuka powstanie także szereg wozów specjalistycznych. Mówimy o gąsienicowych wozach dowodzenia Oset, transporterach rozpoznawczych Żuk, wozach ewakuacji medycznej Gotem, transporterach rozpoznania skażeń Ares czy wozach zabezpieczenia technicznego Gekon.