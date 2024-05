Hełm HBT-02 gotowy do dostarczenia

Wczoraj (8 maja 2024 roku) dowiedzieliśmy się, że zakończyły się badania kwalifikacyjne nowego hełmu HBT-02. To bardzo dobra wiadomość dla naszych żołnierzy.HBT-02 jest najnowszym opracowanym przez znajdujące się w Polskiej Grupie Zbrojeniowej przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A. z Konieczek.

Badania kwalifikacyjne są standardową procedurą, którą musi przejść sprzęt, jaki zamierza zakupić Wojsko Polskie. Bez ich ukończenia niemożliwe jest zamówienie wyposażenia (z tego powodu do teraz nie pojawiła się jeszcze umowa na polski bojowy wóz piechoty Borsuk). Jak czytamy w komunikacie firmy PSO Maskpol S.A. na portalu Facebook, duże potrzeby sił zbrojnych na różne modele hełmów kompozytowych wymogły na firmie konieczność opracowania nowego hełmu.

Jeśli hełm zostanie zakupiony przez Ministerstwo Obrony Narodowej, to ma trafiać do armii jednocześnie z innymi planowanymi dostawami (np. na hełmy kompozytowe HP-05). Oznacza to, że przedsiębiorstwo przygotowało wolne moce produkcyjne, które umożliwią szybsze wdrażanie nowych rodzajów wyposażenia indywidualnego do Wojska Polskiego. Firma Maskpol jest producentem kamizelek (np. KWM-02), hełmów (HA-03, HP-05, wz. 2000), mundurów oraz odzieży ochronnej (FOO-1) czy masek przeciwgazowych (MP-06).

Program Tytan

Nowy futurystyczny hełm będzie różnić się od swoich poprzedników, ale wiele rozwiązań zostało przeniesionych z poprzednich modeli. Hełm ma gwarantować wysoką ochronę balistyczną przed skutkami trafienia pociskami i odłamkami. W przeciwieństwie do poprzednich hełmów ma on jednak posiadać także możliwość zamontowania osłony szczęki oraz twarzy (przez zastosowanie wytrzymałego wizjera). Takie rozwiązanie dedykowane jest przede wszystkim dla osób narażonych na ogień broni małokalibrowej oraz odłamki, czyli np. dla strzelców pokładowych.

Hełm opracowano zgodnie z wymaganiami Sił Zbrojnych RP oraz norm obowiązujących w NATO. Jego zastosowanie ma zwiększyć przeżywalność na polu walki. Oprócz osłony szczęki oraz twarzy, zwiększona została także osłona okolic uszu. Hełm posiada szynę boczną, która umożliwia montaż dodatkowej sprzętu (np. latarki) oraz gniazdo na gogle noktowizyjne (np. MU-3ADM produkowany przez polską firmę PCO S.A.). Dodatkowo możliwe jest używanie z hełmem niskoprofilowych aktywnych ochronników słuchu. To sprzęt, który może zwiększać komfort pracy oraz świadomość sytuacyjną na polu walki.

Hełm zbudowany jest w sposób modułowy, co daje żołnierzom możliwość dostosowania go do wymagań danego zadania. HBT-02 testowany był w zeszłym roku m.in. przez żołnierzy z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich wchodzących w skład 18 Dywizji Zmechanizowanej. Sprzęt został opracowany w ramach programu projektu Zaawansowanego Indywidualnego Systemu Walki Tytan. W ramach Tytana opracowano także m.in. nowy karabinek modułowy MSBS Grot, pistolet VIS-100 czy Strzelecki Celownik Termowizyjny Rubin.

Wojsko kupuje kolejne hełmy HP-05

O ile zakończenie badań kwalifikacyjnych zostało bardzo dobrze ocenione przez ekspertów i dziennikarzy branżowych, o tyle nowy zakup dla Wojska Polskiego nie spotkał się już z tak pozytywnym odbiorem. Chodzi o podpisany 7 maja 2024 roku aneks do umowy z 8 marca 2023 roku. W 2023 roku armia zakupiła 32 tys. hełmów HP-05 za kwotę 65,8 mln zł brutto oraz 52 tys. hełmów wz. 2005 za 89,5 mln zł brutto. Umowa zawierała opcję na zakup dodatkowych 27 tys. hełmów wz. 2005 za 53,5 mln zł brutto z dostawą w 2025 roku oraz 36 tys. HP-05 za 80,9 mln zł brutto z dostawą w latach 2024-25.

Nowa umowa opiewa na 20 mln zł brutto i 10 tys. sztuk hełmów HP-05, co oznacza, że skorzystano z opcji. Dostawy mają być zrealizowane w tym roku. Wojskowi od lat artykułują potrzebę zamawiania nowych hełmów. Do dziś w użyciu są popularne stalaki, czyli stalowe hełmy wz. 1967. Te z uwagi na brak daty ważności, mogą służyć do szkolenia wojska od kilkudziesięciu lat (co w przypadku innych hełmów nie jest możliwe, ponieważ np. hełm wz. 2005 ma 10 lat gwarancji). Dlaczego zatem zakup nie spotkał się z pozytywnymi reakcjami?

Hełm HP-05 jest tzw. hełmem typu high-cut. Posiada on charakterystyczne wycięcia na uszy, które pozwalają zainstalować w tym miejscu (przy pomocy bocznej szyny montażowej) zestaw słuchawek aktywnych. To rodzaj ochronników słuchu, który wycisza głośne huki, dając jednocześnie możliwość słyszenia rozmów. To sprawia, że taki sprzęt jest niezwykle praktyczny na głośnym polu walki.

Kontrowersje wokół zakupu nowych hełmów

Zamówień takich słuchawek jest jednak niewiele, a większość żołnierzy po prostu ćwiczy z odsłoniętymi okolicami uszu. Takie hełmy gwarantują więc mniejszą ochronę. Jak zwraca uwagę szereg ekspertów — o ile zastosowanie takich hełmów w jednostkach tyłowych jest uzasadnione, o tyle sprzęt nie nadaje się dla żołnierzy w pierwszej linii. Ci potrzebują jak największej ochrony przeciwodłamkowej.

Zakup budzi kontrowersje, ponieważ w ofercie Maskpolu jest hełm, który jednocześnie pozwala na użycie zestawów słuchawkowych oraz gwarantuje dużą ochronę okolic uszu. Jest to hełm HB-04. Dlaczego w obliczu potencjalnych dostaw hełmów nowej generacji oraz bogatej ofercie firmy Maskpol, zdecydowano się na zakup hełmów HP-05?

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła broni zakupu, argumentując, że aktywne ochronniki słuchu znajdą się w tabeli należności dla każdego żołnierza. Jeśli takie zmiany zostaną wprowadzone, to w najbliższym czasie powinniśmy spodziewać się większych zakupów ochronników słuchu dla Wojska Polskiego.

Hełm balistyczny HP-05 typu „high-cut” chroni głowę użytkownika przed bezpośrednimi uderzeniami odłamkami i niektórymi pociskami broni strzeleckiej. Hełm oferowany jest w trzech rozmiarach obwodu głowy (54-62 cm) i masie od 1,25 do 1,45 kg. Posiada następującą odporność balistyczną: odłamkoodporność – parametr V50 powyżej 600 m/s dla odłamka FSP 1,1g, kuloodporność – 357 Magnum JSP 10,2g (425±15) m/s oraz 9x19 mm FMJ 8,0g (360±15) m/s - wg PN-V-87001:2011.