Karabinki MSBS Grot z celownikiem DCM-1 Szafir

W sieci pojawiło się kolejne ciekawe zdjęcie przedstawiające żołnierzy Rwandyjskich Sił Zbrojnych. 11 sierpnia 2024 roku na profilu RDF Gallery (ang. Rwanda Defence Force) na platformie X (dawniej Twitter) pojawiła się fotografia, na której widzimy fragment defilady Wojsk Rwandy. Na zdjęciu dostrzec możemy wyprodukowany w Polsce nowoczesny sprzęt wojskowy.

Trzymana przez żołnierzy z Afryki broń to polski karabinek MSBS Grot C16 7,62 mm, czyli karabinek w kalibrze 7,62 × 39 mm z 16-calową lufą wykonany w układzie z kolbą. Rwanda jest jednym z czterech znanych użytkowników karabinków Grot. Poza tym afrykańskim krajem jest to Polska, USA i Ukraina. Pod bronią widoczny jest granatnik podwieszany do amunicji 40 mm x 46SR. Jest to broń, która dopiero jest wprowadzana do Wojska Polskiego.

Najciekawszym elementem wydaje się jednak nowoczesny celownik dzienny DCM-1 Szafir. Został on zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce przez przedsiębiorstwo PCO S.A. (dawniej Bumar Żołnierz i Przemysłowe Centrum Optyki). Zdjęcie jest dowodem na to, że celowniki udało się wdrożyć już do armii Rwandy, choć nie trafiły one jeszcze w ręce polskich żołnierzy.

Celownik DCM-1 Szafir

DCM-1 Szafir (Dzienny Celownik Modułowy) to lekki zespół celowników dziennych. Urządzenie przeznaczone jest zarówno do prowadzenia ognia na bliskim jak i średnim dystansie. Jest to możliwe dzięki specjalnej budowie celownika. Składa się ona z dwóch podstawowych elementów: lunetki celowniczej LDK-4 oraz znajdującego się nad nią miniaturowego kolimatora typu otwartego MK-1.

Miniaturowy kolimator MK-1 jest przeznaczony do prowadzania ognia na krótkim dystansie (poniżej 100 m). MK-1 nie ma konieczności ustawiania oka w określonej odległości. Rozwiązanie to pozwala na szybkie i celne prowadzenia ognia na tym dystansie. Jest to szczególnie przydatne w terenie zurbanizowanym. Mini kolimator MK-1 posiada regulowaną jasność świecenia plamki celowniczej.

Do strzelania na większej odległości używana jest dzienna lunetka celownicza LDK-4. Umożliwia ona prowadzenia celne ostrzału na dystansie przekraczającym 100 m. LDK-4 posiada podświetlaną siatkę celowniczą, która pozwala wypracować odpowiednie poprawki. Razem z lunetką załączany jest również filtr szczelinowy (tzw. plaster miodu), który ma za zadanie tłumić refleksy. Zwiększa to bezpieczeństwo strzelca przez minimalizację szansy wykrycia.

Celowniki DCM-1 Szafir dla Wojska Polskiego

Zakres przesuwu krzyża celowniczego w LDK-4 od położenia zerowego wynosi ± 6,9 tysięczne (±25 MOA) w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Z kolei zakres przesuwu plamki celowniczej w MK-1 od położenia zerowego to ± 16,6 tysięczne (±60 MOA) w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Powiększenie optyczne lunetki to 3,9x. Masa DCM-1 Szafir wynosi 0,5 kg.

Celownik powstał z myślą o polskich żołnierzach, dlatego istnieje możliwość montażu na karabinkach MSBS Grot oraz posiadających szynę MIL-STD-1913 karabinkach Beryl. Dodatkowo lunetka LDK-4 ma możliwość współpracy z innymi posiadanymi przez Wojsko Polskie urządzeniami — np. monokularami MU-3/MU-3M. Umożliwia to wykorzystanie celownika także w nocy.

Brak nowoczesnych celowników jest jednym z problemów Wojska Polskiego. Cały czas większość żołnierzy zmuszona jest korzystać z mechanicznych przyrządów celowniczych. Problem ten mógłby rozwiązać m.in. celownik DCM-1 Szafir. Póki co jednak nie został on zakupiony i nie jest wdrażany do naszej armii.