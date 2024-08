Czołgi M1A2 w Polsce

Na początku lipca informowaliśmy, że zaczął się przerzut ciężkiego sprzętu U.S. Army z Mannheim w zachodnich Niemczech do Polski. Do magazynów w Powidzu trafiło wtedy pierwsza 14 czołgów M1A2 w wersji SEPv3 (czyli najnowszej posiadanej przez Amerykanów) oraz 1 wóz zabezpieczenia technicznego M88A2. Była to pierwsza z planowanych dostaw.

Po miesiącu na social media 405th Army Field Support Brigadepojawiła się nowa informacja. Odpowiedzialna za utrzymanie amerykańskich magazynów w Europie jednostka pochwaliła się, że do magazynów systemu APS-2 w Powidzu trafiło już ponad 80 czołgów. Biorąc pod uwagę, że docelowo miało znaleźć się tam 87 maszyn, czyli sprzęt dla brygady pancernej U.S. Army, można uznać, że dostawy czołgów zostały już zrealizowane.

Transport czołgów odbył się przy zastosowaniu amerykańskich ciągników siodłowych M1300 EHET (ang. Enhanced Heavy Equipment Transporter, Ulepszony Transporter Ciężkiego Sprzętu). Pojazdy tego typu są podstawą logistyki nowoczesnych armii i umożliwiają transport nawet najcięższego sprzętu w dowolne miejsce. Czołg M1A2SEPv3 ważą ok. 70 ton, co jest dużym wyzwaniem dla logistyki armii, która je posiada.

Magazyny APS-2 w Powidzu pomieszczą nie tylko czołgi M1A2

Amerykańskie magazyny w Powidzu są ważnym elementem współpracy polsko-amerykańskiej. Oddane do użytku w tym roku składy pomieszczą sprzęt dla amerykańskiej brygady pancernej, czyli 87 czołgów M1A2SEPv3 Abrams, 152 bojowych wozów piechoty M1A2/A3 Bradley, 18 armatohaubic M109A7, a także sprzęt towarzyszący. Mowa o wozach zabezpieczenia technicznego M88A2 HERCULES, czołgach saperskich M1150 czy mostach szturmowych M1110.

Dlaczego Amerykanie sprowadzili do naszego kraju tyle sprzętu? Normalnie dyslokacja całej brygady pancernej musi odbywać się drogą morską (a przynajmniej ciężkiego sprzętu). Dzięki wcześniejszemu sprowadzeniu do Polski techniki wojskowej konieczny będzie jedynie przerzut personelu. Budowa magazynów w Powidzu skróci czas potrzebny na przyjęcie w pełni wyposażonej brygady zmechanizowanej z półtora miesiąca do jedynie kilku dni.

Lokalizacja magazynów w Powidzu nie jest zresztą przypadkowa. Znajduje się tam bowiem 33. Baza Lotnictwa Transportowego. Na lotnisku w Powidzu stacjonują polskie samoloty C-130 Hercules oraz M28 Bryza. Dodatkowo znajdziemy tam śmigłowce transportowe Mi-17, Mi-2 i W-3. W bazie goszczą często należące do amerykańskiej brygady lotnictwa bojowego śmigłowce AH-64 i UH-60 Black Hawk. Baza przyjmuje także amerykańskie latające cysterny. Z Powidza operować mogą zarówno K-135 Stratotanker, KC-36 Pegasus jak i KC-10 Extender.

Magazyny U.S. Army na całym świecie

Polska nie jest pod tym względem wyjątkowa. USA posiada cały system składnic sprzętu wojskowego. System ten oznaczany jest akronimem APS (ang. Army Prepositioned Stocks). USA dzieli cały system na siedem różnych składnic. Ten oznaczony jako APS-1 to system magazynów na terenie kontynentalnych Stanów Zjednoczonych.

APS-2 (do którego należy magazyn w Powidzu) obejmuje składy zlokalizowane w Europie. Z kolei APS-3 rozmieszczony jest na wyspie Diego Garcia na Oceanie Indyjskim oraz w okrętach transportowych na Pacyfiku. APS-4 obsługuje wschodnią Azję — w tym Japonię i Koreę Południową.

APS-5 zlokalizowano na Bliskim Wschodzie — w bogatych w ropę Kuwejcie oraz Katarze. Z kolei APS-6 obejmuje składy w Charleston w Karolinie Południowej i w zatoce Guantanamo na Kubie. Ostatni system — APS-7, obejmuje zapasy zgromadzone we Włoszech. Decyzję o budowie APS-2 w Europie podjęto stosunkowo niedawno, bo w 2016 roku. Wtedy też rozpoczęło się magazynowanie.

Amerykańskie magazyny w Powidzu

Z czego będzie składać się amerykańska baza w Powidzu? Sprzęt magazynowany będzie w pięciu magazynach o wymiarach 60 na 200 metrów o łącznej powierzchni 60000 m2. Obok znajdzie się magazyn operacyjny o powierzchni 5570 m2. W warsztatach remontowych o powierzchni 8600 m2 znajdować się będzie 20 stanowisk naprawczych.

Dodatkowo na obiekcie znajdą się dwa garaże o łącznej powierzchni 1650 m2. Umiejscowiony pod bocznicą kolejową plac zbiórki pojazdów będzie miał powierzchnię 22550 m2. W ramach kompleksu powstał również skład amunicji o powierzchni 5400 m2 oraz magazyny olejów, paliw, smarów i materiałów niebezpiecznych.

Budowa składu środków bojowych MSA (Munition Storage Area) została zainicjowana 2 czerwca 2022 roku i powinna zakończyć się jeszcze w tym roku. W jej ramach powstaje 56 magazynów środków bojowych krytych ziemią typu ECM (Earth Covered Magazines). Polska będzie korzystać z pięciu takich magazynów, a pozostałe będą przeznaczone do użytku przez Amerykanów.