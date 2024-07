Głośno nad Powidzem — komunikat Sztabu Generalnego

Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował przez swoje social media, że w 33 Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu (województwo wielkopolskie) prowadzone są dziś loty szkoleniowe. Zgodnie z przekazanymi przez SGWP informacjami, na powidzkim niebie zobaczymy polskie oraz sojusznicze maszyny wojskowe.

Polskie F-16 i C-130 Herkules nad Powidzem

Wśród maszyn operujących dziś nad 33 Bazą Lotnictwa Transportowego znajdują się polskie myśliwce wielozadaniowe F-16C/D Block 52+. Jastrzębie (bo tak nazwaliśmy swoje F-16) stanowią obecnie kręgosłup naszych sił powietrznych. Polska posiada 48 myśliwców. Samoloty zakupiliśmy z USA jako fabrycznie nowe 18 kwietnia 2003 roku. Kontrakt obejmował 32 jednomiejscowe F-16C i 12 dwumiejscowe (samoloty szkolno-bojowe) F-16D. Dostawy miały miejsce w latach 2006-2008. Samoloty powinny służyć Polsce jeszcze w latach 40. XXI wieku.

Samoloty były dla nas szczególnie cennym nabytkiem nie tylko z powodu na ich osiągi, ale również nowoczesne uzbrojenie, które z nimi zintegrowano. Polska pozyskała z USA m.in. pociski powietrze-ziemia dalekiego zasięgu AGM-158 JASSM oraz JASSM-ER, AGM-154C JSOW, AGM-65G, bomby szybujące GBU-12 i GBU-24 Paveway, GBU-38 i GBU-31 JDAM, a także pociski powietrze-powietrze AIM-9X i AIM-120C AMRAAM.

Nad 33 Bazą zobaczymy także stacjonujące tam na co dzień samoloty C-130 Herkules. Polska ma łącznie 8 takich maszyn - 5 w wersji C-130E i 3 C-130H. W najbliższym czasie powinny dotrzeć do nas jeszcze dwa samoloty C-130H. Lockheed C-130 Hercules to amerykański średnio wojskowy samolot transportowy.

Latające tankowce nad polskim niebem

W ćwiczeniach biorą także udział amerykańskie tankowce KC-46 Pegasus i KC-135 Stratotanker. Obie maszyny stanowią dziś jeden z najcenniejszych elementów United States Air Force (USAF). Maszyny tego typu nazywane są multiplikatorami, ponieważ pozwalają przy tej samej liczbie samolotów bojowych drastycznie zwiększyć zdolności, którymi dysponują siły powietrzne.

Po każdym lądowaniu samolot musi przejść szereg koniecznych obsług, które wpływają na ich dostępność i koszty eksploatacji. Dzięki tankowaniu w powietrzu pojedynczy myśliwiec jest w stanie patrolować dany obszar jeszcze dłużej. Polska zamierza pozyskać latające tankowce w ramach programu Karkonosze. Jest to obecnie jeden z największych priorytetów Sił Powietrznych RP.

Szkolenie pilotów śmigłowców

W ćwiczeniach biorą udział również śmigłowce. Sztab Generalny Wojska Polskiego wspomniał w komunikacie o dwóch typach — Mi-24 oraz AW149. Mi-24 jest konstrukcją z przełomu lat 60. i 70. XX wieku. Pierwsze Mi-24D dotarły do Polski 20 września 1978 roku. Gdy dodamy do tego brak kontaktu z producentem tych maszyn, to zobaczymy, jak pilna jest potrzeba ich wymiany.

Przed wojną na Ukrainie w Wojsku Polskim służyło 28 śmigłowców - 15 w wersji Mi-24D oraz 13 Mi-24W. Polska przekazała walczącym Ukraińcom 12 maszyn. Warto pamiętać, że od ponad dekady, bo 2010 roku, śmigłowce nie dysponują pociskami przeciwpancernymi z powodu zakończenia się resursu tych, które kiedyś posiadaliśmy. Pozostałe w linii maszyny można spotkać w dwóch bazach lotnictwa Wojsk Lądowych — w 56. Bazie Lotniczej w Latkowie (niedaleko Inowrocławia) oraz w 49. Bazie Lotniczej w Pruszczu Gdańskim.

Z kolei AW149 to najnowszy nabytek naszej armii. Polska zamówiła w 1 lipca 2022 roku 32 AW149 za 8,25 mld zł. Dostawy mają zostać zrealizowane w latach 2023-2029. Pierwsze cztery wiropłaty powstały we Włoszech, ale pozostałe pochodzić będą ze świdnickich zakładów Leonardo.

Samolot wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW

Z pewnością jedną z największych gratek dla fanów lotnictwa jest możliwość zobaczenia jednego z dwóch polskich samolotów wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW. Używane szwedzkie maszyny zakupiliśmy 25 lipca 2023 roku, czyli dokładnie rok temu. Pierwsza maszyna dotarła do nas 6 marca 2024 roku. Drugi samolot zameldował się w Polsce 10 czerwca 2024 roku.

Za dwa Saab 340 AEW Polska zapłaciła 280 mln zł. Samoloty dają nam możliwości, których nasze wojsko nie miało nigdy wcześniej. Dotychczas korzystaliśmy wyłącznie z NATOwskich samolotów AWACS.