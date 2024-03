Umowa na gogle noktowizyjne i noktowizory strzeleckie

27 marca 2024 roku pomiędzy Skarbem Państwa (który reprezentowała Agencja Uzbrojenia) a PCO S.A. zawarta została umowa na dostawę nowoczesnego sprzętu indywidualnego dla Wojska Polskiego. W ramach umowy dostarczone mają być ok. 2 tys. gogli noktowizyjnych MU-3M, MU-3AM i MU3ADM oraz ok. 2 tys. noktowizorów strzeleckich PCS-5M.

Zamówienie uwzględnia także opcję na dodatkowe blisko 10 tys. gogli noktowizyjnych i ponad 3 tys. noktowizorów PCS-5M. Całość umowy opiewa na kwotę 1,5 mld zł brutto. Dostawy mają być realizowane w latach 2024-2027.

To już kolejna umowa na dostawy sprzętu noktowizyjnego dla Sił Zbrojnych RP, którą zawarto z polski producentem wyrobów optoelektronicznych PCO S.A. Umowy, które zawarto w latach 2016-2022 poskutkowały dostawą kilkunastu tys. kompletów gogli noktowizyjnych rodziny MU-3 oraz noktowizorów strzeleckich PCS-5/1 (PCS-5M) dla Wojsk Operacyjnych oraz dla Wojsk Obrony Terytorialnej.

Gogle noktowizyjne

Gogle noktowizyjne są urządzeniami, które pozwalają na prowadzenie obserwacji w warunkach nocnych. Dzięki niewielkiej masie i kompaktowym wymiarom sprzęt może być stosowany przez indywidualnych żołnierzy piechoty, ale również kierowców czy przez załogi śmigłowców (w wersji lotniczych gogli noktowizyjnych).

MU-3M to jedno z najlżejszych urządzeń noktowizyjnych na świecie, ponieważ jego masa wynosi (bez baterii) jedynie 265 g — czytamy na stronie producenta. Jest to monookular, który dzięki zastosowaniu nowoczesnej optyki asferycznej mierzy jedynie 97 mm długości.

MU-3ADM i MU-3AM są zminiaturyzowanymi goglami noktowizyjnymi. To urządzenia pasywne, a więc gwarantujące dyskrecję pracy. Są kompaktową i lekką konstrukcją, która gwarantuje niezawodność w warunkach polowych. Gogle mogą być montowane na hełmie, uprzęży nagłownej, a także na broni strzeleckiej na szynie akcesoryjnej standardu MIL-STD-1913/STANAG 2324.

Celowniki noktowizyjne

Celownik noktowizyjny, w przeciwieństwie do gogli, dedykowany jest do używania go na broni. Pozwala on na obserwację pola walki, wykrywanie i rozpoznawanie celów w środowisku nocnym.

Może być użyty jako celownik dla broni strzeleckiej kalibru 7,62 mm oraz przeciwczołgowych wyrzutni granatów w warunkach nocnego oświetlenia. Celownik w wersji PCS-5M przeznaczony jest do użytkowania na broni z uniwersalną szyną montażową MIL-STD-1913/STANAG 2324.