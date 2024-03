Kolejne dostawy koreańskich czołgów

W marcu do Polski dotarły w sumie trzy transporty z czołgami K2 Black Panther. Pierwsze trzy czołgi przypłynęły do Gdyni 11 marca. 17 marca dołączyły do nich w Gdyni kolejne cztery czołgi koreańskiej produkcji. Z kolei 19 marca w Gdyni zameldowało się kolejne 11 maszyn. Łącznie w trzech transportach trafiło do nas więc 18 czołgów K2.

Nie są to pierwsze transporty. Pierwsze czołgi K2 dotarły do nas już w 2022 roku. 6 grudnia 2022 roku do Gdyni przypłynął transport składający się z 10 czołgów. 22 marca dotarło kolejne 5 wozów. Dwa miesiące później - 19 maja 2023 roku, w Gdyni pojawił się statek z 7 następnymi czołgami K2. Czwarty transport K2 miał miejsce 16 czerwca i zawierał 6 pojazdów.

Łącznie posiadamy więc już 46 czołgów K2. Maszyny trafiają do 16 Dywizji Zmechanizowanej. W razie potencjalnej wojny czołgi te walczyłyby w kierunku obwodu Kaliningradzkiego. Jeszcze w tym roku ma do nas dotrzeć kolejne czołgów 38 K2, a w 2025 roku pozostałe 96 (zamówiliśmy łącznie 180 sztuk za ok. 3,4 mld USD).

Czołgi T-72 i PT-91 Twardy w Polsce

Znaczną część pancernej pięści nadal stanowią maszyny, które wywodzą się z byłego Związku Radzieckiego. Przed wojną posiadaliśmy ponad 500 takich maszyn. Według tego co raportowaliśmy, było to 301 czołgów T-72 oraz 232 czołgi PT-91. PT-91 są zmodernizowaną wersją czołgu T-72. Posiadają m.in. nowy system kierowania ogniem DRAWA czy pancerz reaktywny ERAWA.

Choć dziś czołg ten jest już przestarzały, to jeszcze kilkanaście lat wcześniej wygrał on w przetargu na czołg dla Malezyjskiej armii (a jego rywalem był rosyjski T-90). Dokładne określenie liczby tych czołgów w Wojsku Polskim nie jest możliwe, ponieważ rząd nie chwalił się tym, ile przekazano na Ukrainę. Analitycy szacują, że w służbie pozostaje ok. 100 czołgów T-72 oraz ponad 150 czołgów PT-91.

Czołgi Leopard 2 w Wojsku Polskim

W Wojsku Polskim było przed wojną 249 czołgów Leopard 2. Najwięcej, bo 117 pojazdów, to czołgi w wersji 2A4. Dodatkowo posiadaliśmy 105 czołgów Leopard 2A5. W 2021 roku na stanie Wojska Polskiego było 25 czołgów Leopard 2PL - czyli zmodernizowanych przez Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy 2A4. Pozostałe dwie maszyny są w wersji 2NJ (nauka jazdy).

Na Ukrainę wysłaliśmy 14 czołgów Leopard 2A4. Obecnie stopniowo modernizujemy te czołgi do standardu 2PL. Przemysł informował na początku roku, że zmodernizowano już 62 pojazdy. Obecne tempo modernizacji wskazuje na to, że rocznie modernizujemy ok. 18 Leopardów. Gdy zakończy się proces modernizacji Leopardów w wersji 2A4, to konieczne będzie zmodernizowanie czołgów w wersji 2A5.

Abramsy nad Wisłą

Polska armia jest pod pewnym względem wyjątkowa. Nie ma drugiego takiego kraju, gdzie w służbie byłby czołgi rodziny T-72, Leopard, K2 oraz Abrams. Nasza wyjątkowość z pewnością nie powoduje uśmiechu u wojskowych logistyków. Ile Abramsów już posiadamy?

Obecnie polscy czołgiści mają do dyspozycji 97 czołgów M1 Abrams, ale 28 to wypożyczone na czas szkolenia amerykańskie czołgi M1A2 SEPv2. Dotarły do nas już w 2022 roku. Mają one pomóc w szkoleniu załóg do czasu, gdy w kraju pojawią się zamówione przez nas M1A2 SEPv3. W 2022 roku podpisaliśmy umowę na 250 czołgów w tej wersji. Zapłacimy za nie łącznie 4,75 mld USD. Termin realizacji umowy został określony na lata 2025-2026.

Oprócz czołgów w wersji M1A2 SEPv3 otrzymamy także czołgi M1A1FEP. Za 116 maszyn zapłacimy łącznie 1,2 mld USD. Dotarło do nas już 69 czołgów w tej wersji. Pozostałe mają dotrzeć do nas już w tym roku. Jest to co prawda starszy wariant, ale szybsza dostępność pozwala nam rozpocząć szkolenie załóg. Dodatkowo maszyny te będę prawdopodobnie przed 2030 rokiem zmodernizowane do standardu M1A2 SEPv3.

Na stanie mamy niesprecyzowaną liczbę czołgów T-72 oraz PT-91 (łącznie ponad 200), ponad 230 Leopardów w wersjach 2A4, 2A5 oraz 2PL, 46 czołgów K2 Black Panther oraz 69 M1A1FEP Abrams. Do 2026 roku powinniśmy dysponować łącznie 180 czołgami K2, 116 M1A1 oraz 250 M1A2.