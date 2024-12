Nowe karabinki, pistolety i granatniki dla armii

W czwartek, 19 grudnia 2024 roku Agencja Uzbrojenia podpisała umowę wykonawczą z Fabryką Broni Łucznik Radom na produkcję na potrzeby Sił Zbrojnych kilkudziesięciu tys. sztuk broni strzeleckiej. Umowa ma łączność wartość 1,1 mld zł brutto. W ramach gwarantowanego zamówienia, za 736 mln zł brutto zakupiono 45 800 karabinków MSBS Grot, 13 400 pistoletów VIS-100 oraz 1300 granatników powieszanych GP-40.

Jeśli chodzi o karabinki MSBS GROT, to zamówiono je w wersji A2, ponieważ jest to najnowsza dopuszczona do użytku w Siłach Zbrojnych. Zapisy umowy pozwalają jednak płynnie zmienić zapisany wariant do A3, który ma w przyszłym roku przejść badania i zostać tym samym dopuszczonym do użytku. De facto możemy więc mówić o nowym zamówieniu na karabinki MSBS GROT A3.

W ramach opcji zawarto 22 900 karabinków MSBS GROT, 7400 pistoletów VIS-100 oraz 500 granatników powieszanych GP-40 za 363 mln zł brutto. Dostawy w ramach opcji miałyby odbyć się w latach 2027-2028, zaś cały kontrakt zrealizowałoby w latach 2026-2029. To kolejna już umowa na broń produkowaną przez radomskie zakłady zbrojeniowe.

Nowe karabinki MSBS GROT dla Wojska

Pierwsze karabinki MSBS GROT zamówiono dla oddziałów reprezentacyjnych Wojska Polskiego. W latach 2016-2017 zamówiono łącznie 640 sztuk takiej broni. 5 września 2017 roku podpisano pierwszą umowę wykonawczą na bojowe karabinki. Pierwsze 1000 sztuk (jeszcze w wersji A0) trafiło do wojska do końca 2017 roku. Rok później było ich już 18 tys., a pod koniec 2019 roku było to już 30 tys. sztuk. Trafiały wtedy do armii karabinki w wersji A1.

Od 2020 roku w Wojsku Polskim zaczęły pojawiać się karabinki MSBS Grot A3. W listopadzie 2023 roku łączna liczba przekazanych karabinków przekroczyła 100 tys. Potrzeby Sił Zbrojnych przekraczają pół miliona sztuk karabinków, więc dalsze zakupy są uzasadnione. Nadal w wielu jednostkach Wojska Polskiego rezerwiści szkolą się w oparciu o stare karabinki AKM oraz AKMS.

Wzrasta liczba rocznie produkowanych karabinków oraz rozwija się jego konstrukcja. W najnowszej wersji A3 zlikwidowane mają zostać kolejne wady karabinka. Zmianie uległ m.in. regulator gazowy, łoże czy nowe suwadło z wkładką montowaną na kołki. Wszystkie te zmiany mają udoskonalić polską konstrukcję, czyniąc ją jeszcze odporniejszą na warunki atmosferyczne i bardziej ergonomiczną.

Kupno jedynie karabinków w standardowej wersji jest jednym z największych zawodów. Armia potrzebuje także krótszej, bezkolbowej wersji, która doskonale sprawdziłaby się m.in. jako broń dla załóg czołgów. Problemem są także niewielkie zamówienia broni wyborowej. Fabryka Broni dostarczyła w tym roku pierwsze z 250 zamówionych GROTów w wersji karabinu wyborowego. Potrzeba nam jednak nie setek, a tysięcy takich broni i obecnie realizowane umowy są jedynie kroplą w morzu potrzeb.

Mimo wszystko program wymiany karabinków w Wojsku Polskim idzie sprawnie, a dostarczanie kilkudziesięciu tysięcy sztuk rocznie można uznać za sukces Fabryki Broni. Nowe wersje radomskiego karabinka stają się coraz doskonalsze, a duża produkcja sprawia, że są wdrażane bardzo sprawnie. Proces przezbrajania Wojska Polskiego w nowe karabinki potrwa jeszcze maksymalnie kilka lat.

Kolejne pistolety dla Wojska Polskiego

Wraz z karabinkami GROT zamówiono także nowe polskie pistolety VIS-100. Nowe, ponieważ konstrukcja weszła do naszej armii dopiero w 2019 roku. Pierwszą umowę na 20 tys. sztuk podpisano w 2018 roku i dostawy zrealizowano w ciągu kilku lat. W 2023 roku podpisana została kolejne umowa. W jej ramach zamówione zostało 27 800 sztuk. Dostarczono już 11 200 pistoletów. Kolejna umowa oznacza dalsze przezbrajanie pododdziałów Wojska Polskiego w tę konstrukcję.

Mimo że jest to broń nowa, to nie cieszy się w Wojsku Polskim zbyt dobrą opinią. Nieoficjalnie mówi się jednak, że to może być ostatnia umowa na te pistolety. Co w zamian? Fabryka Broni Radom opracowała już nowy pistolet — MPS (Modułowy Pistolet Samopowtarzalny). Broń została zaprezentowana w 2023 roku. Pistolety będą mogły zostać zamówione dopiero po przejściu koniecznych badań kwalifikacyjnych.

Kolejne granatniki podwieszane

Do armii trafić ma także kolejna partia granatników podwieszanych. Mowa o nawet 1800 sztukach, które uzupełnią zamówione już 4609 granatników GP-40. Poprzednie zamówiono 30 grudnia 2021 roku za kwotę 39,3 mln zł brutto, co daje ponad 8 tys. zł za jeden granatnik. Dostawy miały być zrealizowane w latach 2022-2028. Do Sił Zbrojnych RP trafiły już pierwsze sztuki.

Granatnik podwieszany 40 mm to indywidualne, nieautomatyczna i jednostrzałowa broń przeznaczona m.in. do zwalczania i obezwładniania, niszczenia urządzeń technicznych, budynków, środków ogniowych, pojazdów lekko opancerzonych, stawiania zasłon dymnych, oświetlania terenu itp. Broń posiada mechanizm uderzeniowy z systemem iglicznym oraz mechanizm spustowy działający w trybie samonapinania (DAO). Granatnik wykorzystuje mechaniczne przyrządy celownicze, ale istnieje możliwość montażu nowszych rozwiązań.

Granatnik podwieszany jest do łoża karabinka MSBS GROT. Waga pustego granatnika wynosi 1,4 kg. Długość całej broni 295 mm. Granatnik może razić cele w odległości do kilkuset metrów przy pomocy pocisków 40×46 mm. Kształt GP-40 sprawia, że umożliwia on wygodne użytkowanie karabinka z podwieszonym granatnikiem.

Karabinek MSBS Grot C16 A2 waży ok. 3,8 kg. Zasięg skuteczny karabinka to 500 metrów. Szybkostrzelność praktyczna wynosi 90÷100 strzałów na minutę. Długość broni to 900 mm. 30-nabojowy magazynek zasila karabinek w pociski 5,56×45 mm NATO. VIS-100 pozwala razić cele oddalone o mniej niż 150 metrów. Broń waży 695 gramów i ma długość 193 mm. Pistolet zasilany jest amunicją 9×19 mm Parabellum.