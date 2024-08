Nowa broń, czyli granatniki podwieszane w zwiadzie

6 sierpnia 2024 roku na mediach społecznościowych 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego pojawiły się nowe zdjęcia przedstawiające sprzęt służących w tej jednostce żołnierzy. Tym, co powinno przykuć szczególną uwagę, jest Granatnik Powieszany (GP) do karabinków Grot.

Broń została opracowana w ramach projektu Tytan, który miał za zadanie stworzenie wyposażenia dla żołnierzy Wojska Polskiego XXI wieku. Widoczny na zdjęciu karabinek MSBS Grot C16 A1 5,56 mm to podstawowa broń żołnierzy w naszym kraju. Na szynie montażowej zainstalowany został celownik holograficzny HWS EXPS3. Umożliwia on błyskawiczne prowadzenie ognia i jest szczególnie przydatny podczas walk w terenie zurbanizowanym.

Pod łożem broni podwieszony jest za to omawiany granatnik. Broń została (podobnie jak sam karabinek) opracowana przez Fabrykę Broni w Radomiu. Granatnik Podwieszany może być stosowany zarówno razem z karabinkiem, jak i jako osobna broń. GP przystosowany jest do użycia amunicji 40 mm x 46SR. Pozwala on razić cele na dystansie od 50 do 350 m. Szybkostrzelność teoretyczna tego rozwiązania wynosi od 5 do 7 strzałów na minutę. Zwiększa on masę broni o 1,5 kg.

Broń trafiła nie tylko do Wojska Polskiego

Granatnik został opracowany jako element Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej MSBS Grot, który z kolei jest częścią programu Zaawansowanych Indywidualnych Systemów Walki (ZISW) Tytan. Granatnik prawdopodobnie dotarł do 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego na podstawie zawartej 30 grudnia 2021 roku umowy na dostawy na rzecz Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej 4609 granatników powieszanych. Kwota zamówienia wyniosła 39,3 mln zł brutto (czyli ponad 8 tys. zł brutto za sztukę).

Umowa przewiduje dostawę wszystkich zamówionych egzemplarzy w latach 2022 - 2028. W 2022 roku dostarczono pierwsze 208 kompletów, choć dotychczas trudno było dostrzec je na wyposażeniu jednostek wojskowych w naszej armii. W latach 2024-2026 dostarczone ma być większość zamówionych granatników.

Choć broń dopiero wdrażana jest do Wojska Polskiego, to znalazła już klienta eksportowego. Jest nim armia afrykańskiego państwa Rwanda. 19 maja 2022 roku PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) poinformowała o podpisaniu umowy na dostawy karabinków MSBS Grot do sił zbrojnych jednego z państw Afryki Wschodniej. Kontrakt zakładał dostawę karabinów w kalibrze 7,62×39 mm wraz z pakietem dodatkowym, które obejmował granatniki podwieszane oraz celowniki DCM-1 Szafir produkcji PCO.

Choć nie zdradzono o jaki kraj chodziło, to gdy dodamy do tego fakt, że kilka miesięcy wcześniej, 21 lutego 2022 roku, Fabrykę Broni Łucznik-Radom odwiedził Ambasador Rwandy w Polsce Anastase Shyaka, to z łatwością domyślimy się, że umowa dotyczyła właśnie Rwandy.