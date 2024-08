Polscy żołnierze ćwiczą w okopach

12 sierpnia 2024 roku na mediach społecznościowych 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej pojawiła się informacja o ćwiczeniach zwiadowców z międzyrzeckiej Brygady. Żołnierze brali udział w zgrupowaniu na Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych (OSPWL) w Wędrzynie.

Lata temu w Wędrzynie powstało sztuczne miasteczko, które służy do ćwiczenia walki w terenie zurbanizowanym. Jego przydatność doceniliśmy szczególnie po wybuchu wojny na Ukrainie. Okazało się wtedy, że dziś to w miastach toczą się najbardziej krwawe walki. Na OSPWL w Wędrzynie szkolą się również ukraińscy żołnierze.

Jak wynika z informacji udostępnionych przez wojsko, obiekt został rozbudowany nową infrastrukturę. Dzięki niej żołnierze mogą przećwiczyć walkę w okopach (choć technicznie rzecz biorąc to, co nazywany okopem, jest transzeją). Na zamieszczonych przez wojsko zdjęciach widzimy głębokie na 2 metry rowy, które wzmocniono dodatkowo drewnianymi belkami.

Charakterystyczny zygzakowaty kształt ma chronić żołnierzy przed ostrzałem artylerii. Gdy pocisk uderzy w transzeję, to fala uderzeniowa rozchodzi się na boki. Im więcej zakrętów, tym większa szansa, że przebywający w okopach żołnierze przeżyją taki ostrzał.

Żołnierze trenują przy pomocy nowoczesnego sprzętu

W szkoleniu wykorzystana została szkolna amunicja barwiąca UTM. Poznań to możemy po charakterystycznych niebieskich magazynkach i zamkach karabinków MSBS Grot. Zastosowanie takiego typu amunicji pozwala na zwiększenie realizmu szkolenia, bez zbędnego narażania życia i zdrowia żołnierzy.

Niebieski kolor zamka pozwala na błyskawiczną ocenę, czy nasza broń jest przystosowana do amunicji szkolonej. Gdyby jednak przypadkowo załadować amunicję bojową, to niemożliwe będzie zbicie spłonki naboju. To zabezpieczenie zwiększa bezpieczeństwo ćwiczących żołnierzy. Jednocześnie żołnierze mogą korzystać podczas ćwiczeń z etatowego karabinka. O użyciu amunicji UTM świadczyć może także zastosowanie specjalnych masek na twarz.

Dodatkowo, jak informują przedstawiciele 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, w działaniach wykorzystano także bezzałogowe statki powietrzne. Szkolenie ma więc maksymalnie przypominać warunki wojenne. To zdaniem żołnierzy nowa jakość szkolenia w 17WBZ.