Kto dostanie kartę mobilizacyjną i jakie są tego konsekwencje?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, nadanie przydziału mobilizacyjnego jest działaniem prawno-administracyjnym opartym na Ustawie o obronie Ojczyzny. Przydziały te mogą otrzymać:

Żołnierze rezerwy: Dotyczy to osób przewidzianych do powołania w pierwszej kolejności w razie mobilizacji lub wojny (zgodnie z art. 531 ust. 1 Ustawy). Funkcjonariusze służb mundurowych. Osoby ze specjalistycznymi kwalifikacjami i doświadczeniem w strukturach państwowych, w tym: specjaliści z dziedzin takich jak medycyna, logistyka, informatyka czy łączność; osoby cywilne przypisane do zadań na rzecz obronności kraju.

Karta mobilizacyjna a warunki konieczne do nadania przydziału

Aby otrzymać przydział mobilizacyjny, kandydat musi spełniać następujące kryteria:

Posiadać polskie obywatelstwo.

Mieć odpowiednią kategorię zdrowia.

Nie mieć stałego pobytu za granicą.

Być niekaranym za przestępstwa, za które grozi bezwzględna kara więzienia.

Rodzaje kart mobilizacyjnych i ich przeznaczenie

Wyróżnia się trzy główne rodzaje kart mobilizacyjnych, oznaczonych kolorowymi paskami:

Czerwony pasek: Dla żołnierzy rezerwy powoływanych do służby w czasie wojny. Zielony pasek: Dla żołnierzy powoływanych do służby za pomocą obwieszczenia lub karty powołania. Niebieski pasek: Dla pracowników resortu obrony narodowej oraz osób cywilnych.

Konsekwencje niestawienia się w razie mobilizacji lub wojny

Osoby, którym nadano przydziały mobilizacyjne, zarówno żołnierze rezerwy, jak i cywile, są objęte surowymi sankcjami w przypadku niestawienia się na wezwanie. Zgodnie z art. 687 Ustawy o obronie Ojczyzny, każda osoba powołana do czynnej służby wojskowej, która nie stawi się w wyznaczonym miejscu i terminie w czasie mobilizacji lub wojny, podlega karze pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż trzy lata.

Ćwiczenia wojskowe dla osób z przydziałami

Ustawa przewiduje również możliwość wezwania osób z przydziałami mobilizacyjnymi na różne formy ćwiczeń wojskowych:

Jednodniowe.

Krótkotrwałe: Trwające do 30 dni.

Długotrwałe: Trwające do 90 dni.

Rotacyjne: Odbywane w kilku turach w ciągu roku.

Łączny czas ćwiczeń w ciągu roku nie może przekroczyć 90 dni. Wyjątkiem są krótkie, 24-godzinne szkolenia, które mogą być organizowane maksymalnie trzy razy w roku.

Jak pozbyć się karty mobilizacyjnej?

Aby pozbyć się karty mobilizacyjnej, należy złożyć wniosek do Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR), przedstawiając odpowiednie dokumenty uzasadniające zmianę lub uchylenie przydziału. Przydział mobilizacyjny jest uchylany z urzędu lub na wniosek w ściśle określonych sytuacjach, takich jak utrata zdolności do służby wojskowej (np. z powodu stanu zdrowia), zmiana kwalifikacji zawodowych, a najczęściej – po osiągnięciu górnej granicy wieku rezerwy. W przypadku uchylenia przydziału, kartę należy zwrócić szefowi WCR.

Kolory kart mobilizacyjnych

Karty mobilizacyjne mają trzy rodzaje pasków w zależności od przeznaczenia: czerwony dla żołnierzy rezerwy, który ma pierwszeństwo w stawieniu się do czynnej służby w czasie mobilizacji; zielony dla żołnierzy rezerwy, którzy stawią się po otrzymaniu karty powołania lub obwieszczenia; oraz niebieski dla pracowników cywilnych resortu obrony narodowej lub innych osób, które mają stawić się w wyznaczonym terminie i miejscu.

Karty mobilizacyjne - do jakiego wieku?

Karta mobilizacyjna dotyczy osób w wieku od 18 do 60 lat (mężczyźni) i do 50 lat (kobiety). W przypadku posiadania stopnia wojskowego podoficera lub oficera, górna granica wieku dla mężczyzn wynosi 63 lata. Nadanie przydziału mobilizacyjnego nie dotyczy osób, które go już posiadają, a także osób zwolnionych ze służby wojskowej.