Czym jest mobilizacja wojskowa?

Mobilizacja wojskowato procedura, w ramach której państwo – w sytuacji realnego zagrożenia bezpieczeństwa – może wezwać obywateli do czynnej służby wojskowej. Zakres mobilizacji zależy od decyzji władz. Może obejmować całe terytorium Polski lub być ograniczona do wybranych regionów, jednostek wojskowych bądź konkretnych grup zawodowych.

Warto podkreślić, że posiadanie kategorii "A" nie oznacza automatycznego powołania do wojska. O tym, kto otrzyma wezwanie do armii, decydują przede wszystkim aktualne potrzeby sił zbrojnych oraz charakter ogłoszonej mobilizacji.

Mobilizacja wojskowa może przybrać formę powszechnej lub częściowej. W pierwszym przypadku obejmuje szerokie grupy obywateli zdolnych do służby wojskowej, w drugim ogranicza się do osób posiadających określone kwalifikacje, doświadczenie wojskowe lub przydział mobilizacyjny.

Mobilizacja wojskowa 2025. Kto pójdzie do wojska w razie wojny?

W przypadku ogłoszenia mobilizacji wojskowej w pierwszej kolejności powołani zostaną ci, którzy mają już za sobą szkolenie lub doświadczenie wojskowe. Dotyczy to przede wszystkim:

żołnierzy rezerwy,

osób, które odbyły zasadniczą lub dobrowolną zasadniczą służbę wojskową,

członków Wojsk Obrony Terytorialnej,

osób z przydziałem mobilizacyjnym, którym wcześniej wyznaczono konkretne stanowisko w razie konfliktu.

Na dalszym etapie mogą zostać wezwani obywatele, którzy ukończyli szkolenie wojskowe w ramach studiów, programów edukacyjnych lub szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Jeśli sytuacja w kraju będzie wymagała zwiększenia liczby żołnierzy, mobilizacja wojskowa może objąć również osoby bez wcześniejszego kontaktu z wojskiem. Zanim trafią one do jednostek, zostaną skierowane na krótkie szkolenie przygotowawcze.

Mobilizacja wojskowa 2025. Kto w pierwszej kolejności otrzyma wezwanie do wojska?

Pierwsze wezwania do służby otrzymają osoby znajdujące się w ewidencji wojskowej i posiadające przydział mobilizacyjny. To przede wszystkim żołnierze rezerwy pasywnej. Państwo w pierwszej kolejności sięgnie po tych, którzy mogą natychmiast zasilić jednostki bojowe.

Do służby wzywani są mężczyźni i kobiety w wieku od 18 do 55 lat posiadający kategorię "A". Wśród nich priorytetowo traktowani będą specjaliści o kluczowych dla armii kwalifikacjach, tacy jak:

kierowcy pojazdów ciężarowych,

operatorzy maszyn,

informatycy i specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa,

lekarze i ratownicy medyczni,

mechanicy, łącznościowcy, inżynierowie czy technicy.

Mobilizacja wojskowa 2025. Kto może zostać zwolniony ze służby wojskowej w razie wojny?

Nie każdy obywatel zostanie powołany do służby wojskowej w razie wojny. Ustawa o obronie Ojczyzny jasno wskazuje grupy osób, które są z tego obowiązku zwolnione. Przepisy mają na celu zapewnienie ciągłości działania kluczowych instytucji państwowych, systemu finansowego oraz infrastruktury krytycznej.

W czasie mobilizacji w służbie cywilnej pozostają więc między innymi osoby pełniące funkcje publiczne, takie jak posłowie, senatorowie czy radni, a także przedstawiciele najwyższych organów administracji państwowej. Obowiązkiem cywilnym, a nie wojskowym, obciążeni są również pracownicy instytucji strategicznych, w tym Narodowego Banku Polskiego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz przedsiębiorstw odpowiedzialnych za utrzymanie systemów łączności i infrastruktury niezbędnej do kierowania obronnością kraju.

Z obowiązku służby zwolnieni są również pracownicy sektora zbrojeniowego oraz firm współpracujących z armią, których działalność ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i zdolności obronnych państwa.

Mobilizacja wojskowa 2025. Jak wygląda powołanie do wojska?

Procedura rozpoczyna się w momencie doręczenia wezwania do stawienia się w wojskowym centrum rekrutacji. Po otrzymaniu dokumentu obywatel ma obowiązek zgłosić się w wyznaczonym terminie. Na miejscu przechodzi weryfikację danych, badania lekarskie i kwalifikację wojskową, podczas której ustalana jest jego przydatność do służby. Następnie może otrzymać przydział mobilizacyjny lub zostać skierowany na odpowiednie szkolenie przygotowawcze.

Mobilizacja wojskowa 2025. Jakie kary grożą za niestawienie się do wojska?

Zignorowanie wezwania do wojska to poważne naruszenie obowiązków wobec państwa. W czasie pokoju może skutkować karą grzywny lub ograniczenia wolności. Jednak w razie ogłoszenia mobilizacji lub stanu wojny konsekwencje są znacznie surowsze. Zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny uchylanie się od obowiązku służby wojskowej w czasie mobilizacji grozi karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat. Nieusprawiedliwione niestawienie się w terminie może skutkować grzywną, a w skrajnych przypadkach uporczywe unikanie kontaktu z wojskiem może być traktowane jako dezercja i prowadzić do odpowiedzialności karnej.