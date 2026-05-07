Hit polskiej zbrojeniówki rośnie w siłę. Nadchodzi nowa era

Pierwsza umowa wykonawcza obejmuje 111 bojowych wozów piechoty Borsuk. To dopiero początek procesu wymiany sprzętu w wojskach zmechanizowanych, ale jednocześnie jeden z najważniejszych momentów całego programu. Projekt przestał być wyłącznie demonstratorem technologii i przeszedł do realnej służby liniowej.

Borsuk ma zastąpić przestarzałe BWP-1. Armia stawia na nową konstrukcję

Nowy pojazd ma zastąpić BWP-1, który od lat był krytykowany za niski poziom ochrony oraz ograniczone możliwości na współczesnym polu walki. Borsuk został zaprojektowany z myślą o znacznie wyższej przeżywalności załogi, lepszej świadomości sytuacyjnej i większej sile ognia. Jednocześnie konstruktorzy musieli zachować zdolność pływania, co od początku należało do najbardziej wymagających elementów projektu.

Prawdziwy test dla każdego nowego uzbrojenia zaczyna się jednak dopiero po przekazaniu go do jednostek. To wtedy pojawiają się pierwsze doświadczenia z eksploatacji, szkolenia załóg, intensywnego użytkowania czy strzelań poligonowych. W praktyce oznacza to także wykrywanie usterek oraz konieczność wprowadzania kolejnych poprawek.

Polski BWP przejdzie prawdziwy sprawdzian. Wojsko szykuje kolejne wersje

Podczas Defence24Days gen. dyw. Artur Kuptel, szef Agencji Uzbrojenia, powiedział, że Borsuk się rozwija i trwają prace nad kolejnymi iteracjami. To ważny sygnał pokazujący zmianę podejścia do modernizacji sprzętu wojskowego. Nowy polski BWP nie ma być konstrukcją zamkniętą na rozwój zaraz po wdrożeniu do armii.

Współczesne konflikty pokazują bowiem, że rozwój technologii wojskowej następuje znacznie szybciej niż jeszcze kilkanaście lat temu. Wojna w Ukrainie udowodniła, jak ogromne znaczenie mają dziś systemy obserwacji, drony, amunicja krążąca czy walka elektroniczna. Sam pancerz i uzbrojenie przestają wystarczać, jeśli pojazd nie potrafi funkcjonować jako część nowoczesnego pola walki opartego na wymianie danych i szybkiej reakcji na zagrożenia.

Wojna w Ukrainie zmieniła wszystko. Polski Borsuk będzie stale rozwijany

Dlatego rozwój kolejnych wersji Borsuka nie jest oznaką problemów programu, lecz naturalnym etapem dojrzewania nowej konstrukcji. O tym, że pojazd będzie wymagał dalszego dopracowania po wejściu do służby, mówił również wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota. Tak wygląda proces wdrażania praktycznie każdej nowoczesnej platformy bojowej.

Kluczowe będzie teraz tempo reagowania na doświadczenia żołnierzy i zdolność przemysłu do szybkiego wprowadzania zmian. Od tego zależy, czy Borsuk stanie się jedynie następcą BWP-1, czy nowoczesną platformą rozwijaną przez kolejne dekady.