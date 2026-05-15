Forsal logo

Ustawa o kryptowalutach. Jest decyzja Sejmu

oprac. Kamil Nowak
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 10:30
Ustawa o kryptowalutach. Jest decyzja Sejmu
Ustawa o kryptowalutach. Jest decyzja Sejmu/Shutterstock
Sejm w piątek po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów, która zakłada, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie sprawować nadzór nad tym rynkiem. Dwie poprzednie rządowe ustawy w tej sprawie zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Ustawa o kryptowalutach

Za uchwaleniem ustawy głosowało 241 posłów, 200 było przeciw; nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

W trakcie środowych prac sejmowej Komisji Finansów Publicznych zdecydowano o uznaniu projektu rządowego za wiodący. Tym samym prace nad innymi propozycjami, tj. prezydenta, Polski 2050 i Konfederacji, nie były kontynuowane. Rządowa ustawa zawiera jedną poprawkę kancelarii prezydenta, zgodnie z którą Komisja Nadzoru Finansowego we współpracy z ministrem finansów miałaby co roku sporządzać i publikować w Biuletynie Informacji Publicznej raporty o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów.

Unijne rozporządzenie MiCA

Celem ustawy jest zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation), które ma uregulować rynek kryptoaktywów. Na mocy przepisów Komisja Nadzoru Finansowego ma sprawować nadzór nad tym rynkiem. Mogłaby ona m.in. blokować rachunki pieniężne lub kryptoaktywów lub wstrzymywać określone transakcje na 96 godzin, choć może to zostać przedłużone. Rząd chce, by wydłużenie blokady nie mogło przekroczyć 6 miesięcy

To trzecia próba uregulowania rynku kryptoaktywów. Dwie poprzednie ustawy rządu zawetował prezydent Karol Nawrocki, argumentując, że to nadregulacja i mogłaby wypchnąć polskie firmy z branży kryptoaktywów za granicę.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUstawa o kryptowalutach. Jest decyzja Sejmu »
Tematy: sejmkryptowalutykryptoaktywakryptowaluta
Powiązane
Giełda Zondacrypto i zaginiony założyciel. Nowe ustalenia ws. króla kryptowalut
Giełda Zondacrypto i zaginiony założyciel. Nowe ustalenia ws. króla kryptowalut
Afera Zondacrypto. Prokuratura: skala sprawy jest większa niż zakładano
Afera Zondacrypto. Prokuratura: skala sprawy jest większa niż zakładano
Rząd się nie poddaje. Szykuje kolejne podejście do regulacji rynku kryptowalut. MF ujawnia
Rząd się nie poddaje. Szykuje kolejne podejście do regulacji rynku kryptowalut. MF ujawnia
Zobacz
|
Jest tańszy od pelletu i daje więcej ciepła. Ten opał jest hitem zimy w polskich domach?
Jest dużo tańszy od pelletu, daje dużo więcej ciepła. Ten opał stał się prawdziwym hitem w polskich domach?
To ostateczny koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
To koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
odpady, zanieczyszczenie powietrza, grzywna, smog, gmina
Gorzka niespodzianka dla korzystających z kominków i centralnego ogrzewania. Można zapłacić wysoką grzywnę
świadczenie, dochód, koszty, sejm, 800 plus
Nowe świadczenie: 2333 zł miesięcznie dla każdego Polaka od 3 roku życia, zamiast 800 plus (również dla dorosłych). Zapadła decyzja
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj