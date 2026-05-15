Ustawa o kryptowalutach. Jest decyzja Sejmu

Ustawa o kryptowalutach

Za uchwaleniem ustawy głosowało 241 posłów, 200 było przeciw; nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

W trakcie środowych prac sejmowej Komisji Finansów Publicznych zdecydowano o uznaniu projektu rządowego za wiodący. Tym samym prace nad innymi propozycjami, tj. prezydenta, Polski 2050 i Konfederacji, nie były kontynuowane. Rządowa ustawa zawiera jedną poprawkę kancelarii prezydenta, zgodnie z którą Komisja Nadzoru Finansowego we współpracy z ministrem finansów miałaby co roku sporządzać i publikować w Biuletynie Informacji Publicznej raporty o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów.

Unijne rozporządzenie MiCA

Celem ustawy jest zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation), które ma uregulować rynek kryptoaktywów. Na mocy przepisów Komisja Nadzoru Finansowego ma sprawować nadzór nad tym rynkiem. Mogłaby ona m.in. blokować rachunki pieniężne lub kryptoaktywów lub wstrzymywać określone transakcje na 96 godzin, choć może to zostać przedłużone. Rząd chce, by wydłużenie blokady nie mogło przekroczyć 6 miesięcy

To trzecia próba uregulowania rynku kryptoaktywów. Dwie poprzednie ustawy rządu zawetował prezydent Karol Nawrocki, argumentując, że to nadregulacja i mogłaby wypchnąć polskie firmy z branży kryptoaktywów za granicę.