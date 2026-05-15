Forsal logo

Drony uderzyły na rosyjskie lotnisko w nocy. Trafili samolot-amfibię i śmigłowiec

W. Rodak
Wojciech Rodak
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 10:48
Be-200 namierzony przez ukraińskiego drona na lotnisku w Jejsku
Drony uderzyły na rosyjskie lotnisko w nocy/YouTube
W nocy z czwartku na piątek drony Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy przeprowadziły wyjątkowo udany atak na lotnisko w Jejsku w Kraju Krasnodarskim. Udało im się zniszczyć samolot-amfibię Be-200, a także trafić śmigłowiec pokładowy Ka-27.

Be-200 został zniszczony. Ka-27 został trafiony, ale nie wiadomo z jakim skutkiem

Jejsk znajduje się około 200 km od linii frontu. Z nagrania opublikowanego przez Ukraińców wynika, że w nocy ich bezzałogowce uderzyły w tamtejsze lotnisko wojskowe. Zniszczyły samolot-amfibię Be-200. Jest to maszyna przystosowana do startu zarówno z lądu, jak i z wody. Posiada dwa silniki turboodrzutowe D-436T. Osiąga prędkość do 720 km/h i ma zasięg do 3850 km. W konfiguracji transportowej może przewozić do 72 pasażerów, a w wersji gaśniczej zabiera do 12 ton wody. Do głównych zadań Be-200 należą patrole morskie, transport ładunków oraz misje poszukiwawczo-ratownicze.

Z danych bloga militarnego Oryx wynika, że to dopiero druga maszyna tego typu zniszczona przez Ukraińców od początku wojny.

Ponadto w Jejsku ukraińskie bezzałogowce trafiły śmigłowiec Ka-27, który był osłonięty siatką ochronną. Z jakim skutkiem? Nie wiadomo.

Ka-27 to pokładowy wielozadaniowy śmigłowiec wykorzystywany przede wszystkim do zwalczania okrętów podwodnych, a także w misjach ratowniczych, transportowych i patrolowych.

Z Jejska startują samoloty bombardujące Ukrainę

Od początku inwazji w 2022 r. Rosjanie wykorzystują lotnisko w Jejsku jako bazę dla samolotów wykonujących uderzenia na terytorium Ukrainy. Stacjonuje tam m.in. 859. Centrum Zastosowania Bojowego i Szkolenia Lotnictwa Marynarki Wojennej Rosji.

Na terenie lotniska znajduje się również naziemny kompleks szkoleniowo-testowy NITKA – system imitujący pokład lotniskowca, wykorzystywany do szkolenia rosyjskich pilotów lotnictwa pokładowego w zakresie startów i lądowań.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
W. Rodak
Wojciech Rodak
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDrony uderzyły na rosyjskie lotnisko w nocy. Trafili samolot-amfibię i śmigłowiec »
Tematy: Rosjawojna w Ukrainieatak dronówBe-200
Powiązane
świadczenie, dochód, koszty, sejm, 800 plus
Nowe świadczenie: 2333 zł miesięcznie dla każdego Polaka od 3 roku życia, zamiast 800 plus (również dla dorosłych). Zapadła decyzja
Polska naciska na sąsiada. Chce powiększyć terytorium o nowe ziemie
Polska naciska na sąsiada. Chce powiększyć terytorium o nowe ziemie
Elektrownia jądrowa
Zburzą elektrownię z czasów Gierka. W jej miejsce ma powstać druga atomówka
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Jest tańszy od pelletu i daje więcej ciepła. Ten opał jest hitem zimy w polskich domach?
Jest dużo tańszy od pelletu, daje dużo więcej ciepła. Ten opał stał się prawdziwym hitem w polskich domach?
Zobacz
|
Jest tańszy od pelletu i daje więcej ciepła. Ten opał jest hitem zimy w polskich domach?
Jest dużo tańszy od pelletu, daje dużo więcej ciepła. Ten opał stał się prawdziwym hitem w polskich domach?
10 krajów szykuje plany masowej ewakuacji. Polska przygotowuje się na czarny scenariusz
10 krajów szykuje plany masowej ewakuacji. Polska przygotowuje się na czarny scenariusz
świadczenie, dochód, koszty, sejm, 800 plus
Nowe świadczenie: 2333 zł miesięcznie dla każdego Polaka od 3 roku życia, zamiast 800 plus (również dla dorosłych). Zapadła decyzja
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj