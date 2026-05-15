Jak bardzo wzrosły ceny? Są nowe dane o inflacji

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 09:49
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu wzrosły rdr o 3,2 proc., a w porównaniu z ub. miesiącem wzrosły o 0,6 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej, w szybkim szacunku, GUS podawał, że wskaźnik CPI w kwietniu wyniósł 3,2 proc. rdr i 0,6 proc. mdm.

Inflacja w kwietniu 2026

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za kwiecień i marzec 2026 r.:

kwiecień

marzec

rdr

mdm

rdr

mdm

INFLACJA OGÓŁEM

3,2

0,6

3,0

1,1

Inflacja usług

5,2

1,2

5,0

0,2

Inflacja towarów

2,4

0,4

2,2

1,4

Żywność i napoje bezalkoholowe

1,9

0,6

2,1

0,0

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

6.7

0,6

6,7

0,7

Odzież i obuwie

-2,8

2,5

-3,2

4,7

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii

4,8

0,6

4,3

0,1

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

-0,8

0,4

-1,6

-0,3

Zdrowie

5,0

0,6

4,7

0,4

Transport

3,5

0,0

3,1

8,2

Informacja i komunikacja

4,7

0,8

2,9

-0,3

Rekreacja, sport i kultura

4,6

0,9

5,1

0,0

Edukacja

6,0

0,1

6,0

0,1

Restauracje i usugi zakwaterowania

4,4

0,6

4,6

0,4

Ubezpieczenia i usługi finansowe

-1,1

0,4

-0,1

-0,9

Higiena osobista, ochrona socjalna, pozostałe towary i usługi

1,7

0,3

1,7

0,8

Źródło: GUS
