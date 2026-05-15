Jak bardzo wzrosły ceny? Są nowe dane o inflacji

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu wzrosły rdr o 3,2 proc., a w porównaniu z ub. miesiącem wzrosły o 0,6 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej, w szybkim szacunku, GUS podawał, że wskaźnik CPI w kwietniu wyniósł 3,2 proc. rdr i 0,6 proc. mdm.
Inflacja w kwietniu 2026
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za kwiecień i marzec 2026 r.:
kwiecień
marzec
rdr
mdm
rdr
mdm
INFLACJA OGÓŁEM
3,2
0,6
3,0
1,1
Inflacja usług
5,2
1,2
5,0
0,2
Inflacja towarów
2,4
0,4
2,2
1,4
Żywność i napoje bezalkoholowe
1,9
0,6
2,1
0,0
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
6.7
0,6
6,7
0,7
Odzież i obuwie
-2,8
2,5
-3,2
4,7
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii
4,8
0,6
4,3
0,1
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego
-0,8
0,4
-1,6
-0,3
Zdrowie
5,0
0,6
4,7
0,4
Transport
3,5
0,0
3,1
8,2
Informacja i komunikacja
4,7
0,8
2,9
-0,3
Rekreacja, sport i kultura
4,6
0,9
5,1
0,0
Edukacja
6,0
0,1
6,0
0,1
Restauracje i usugi zakwaterowania
4,4
0,6
4,6
0,4
Ubezpieczenia i usługi finansowe
-1,1
0,4
-0,1
-0,9
Higiena osobista, ochrona socjalna, pozostałe towary i usługi
1,7
0,3
1,7
0,8
Źródło: GUS
