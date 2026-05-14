Rekordowy dodatek z ZUS dla seniorów. Te roczniki dostaną blisko 7 tysięcy złotych co miesiąc. Staż pracy nie ma znaczenia

Emerytura honorowa to wyjątkowe świadczenie przeznaczone dla osób, które osiągnęły bardzo zaawansowany wiek. Ma ono głównie charakter symboliczny i jest formą wyróżnienia najstarszych obywateli. Nie zastępuje standardowej emerytury – stanowi dodatkowe świadczenie wypłacane niezależnie od podstawowego wsparcia emerytalnego.

Zasady przyznawania emerytury honorowej regulują przepisy ustawy z 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat oraz ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie honorowe przysługuje każdej osobie posiadającej polskie obywatelstwo, która ukończy 100 lat. Prawo do dodatku nabywa się automatycznie w dniu setnych urodzin i nie zależy ono od pobierania emerytury, renty czy innych świadczeń. Znaczenia nie ma również przebieg aktywności zawodowej ani opłacanie składek – wsparcie mogą otrzymać także osoby, które nigdy nie pracowały i nie podlegały ubezpieczeniom społecznym.

Sposób przyznania świadczenia zależy jednak od sytuacji konkretnej osoby:

jeśli stulatek pobiera świadczenia wymienione w ustawie z 18 października 2024 r., np. emeryturę lub rentę, dodatek honorowy zostaje przyznany automatycznie, bez konieczności składania wniosku, a decyzję wydaje właściwy organ,

jeżeli natomiast senior nie otrzymuje żadnego z tych świadczeń, musi samodzielnie wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczenia honorowego.

Ile wynosi emerytura honorowa w 2026 r.?

Emerytura honorowa wynosi obecnie 6938,92 zł brutto miesięcznie i taka stawka będzie obowiązywać do końca lutego 2027 roku. Wysokość świadczenia wzrosła w wyniku corocznej waloryzacji przeprowadzonej 1 marca 2026 roku. Tegoroczny wskaźnik waloryzacji wyniósł 5,3%, dzięki czemu dodatek dla stulatków zwiększył się o 349,25 zł – z wcześniejszych 6589,67 zł.

Czy emerytura honorowa jest wypłacana co miesiąc?

Od 1 stycznia 2025 roku świadczenie honorowe jest wypłacane co miesiąc jako stały dodatek do emerytury lub renty. Oznacza to, że uprawnieni seniorzy otrzymują je regularnie razem z pozostałymi przysługującymi im świadczeniami.

Kto wypłaca świadczenie honorowe i kiedy?

Świadczenie honorowe wypłaca ZUS albo KRUS – zależnie od systemu emerytalnego, któremu podlega dana osoba. W przypadku seniorów, którzy nigdy nie pobierali emerytury ani renty, za realizację wypłat odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Środki przekazywane są według harmonogramu wypłat świadczeń emerytalno-rentowych, zazwyczaj w tym samym terminie co podstawowa emerytura lub renta, jeśli senior ją otrzymuje.

Czy świadczenie honorowe jest opodatkowane?

Emerytura honorowa podlega opodatkowaniu na takich samych zasadach jak zwykłe świadczenia emerytalne. Od kwoty brutto potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy oraz składka zdrowotna, dlatego senior otrzymuje na konto niższą kwotę netto niż ta wskazywana w oficjalnych informacjach.

Uprawnionych do rekordowego dodatku z ZUS jest coraz więcej

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w 2025 roku honorową emeryturę pobierało w Polsce ponad 3,8 tys. osób, które ukończyły 100 lat. Prognozy demograficzne Ministerstwa Finansów, przygotowane w ramach długoterminowych założeń makroekonomicznych, wskazują jednak na dynamiczny wzrost liczby stulatków. Według szacunków w 2040 roku może ich być już ponad 20 tys., a do 2060 roku liczba ta może zbliżyć się nawet do 70 tys.

