Zakaz podlewania trawy wodą ze studni. Nie użyjesz jej również do prania, mycia auta czy w gospodarstwie domowym – jeśli przekroczysz limit

dzisiaj, 18:34
Aby móc swobodnie pobierać wodę z własnej studni, niezbędne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. W przeciwnym wypadku obowiązują limity, których przekroczenie wiąże się z dosłownie kolosalnymi karami sięgającymi 100 tys. zł.

Czerpanie wody z własnej studni może sporo kosztować. 100 tys. zł kary dla rolnika

Boleśnie przekonał się o tym rolnik z woj. podlaskiego. W 2022 r. jego gospodarstwo odwiedziła komisja z Inspektoratu Środowiska. W ramach kontroli, inspektorzy obliczyli, że w ciągu doby, ze studni pobierane jest 45m3 – przy czym jak myślał, można było pobierać maksymalnie 15-18 m3. Rolnik używał wody ze studni do pojenia zwierząt w gospodarstwie. Jak zaznaczył, nie mógł korzystać z wodociągu, ponieważ w jego kranach nie było wystarczającego ciśnienia.

Po przeprowadzeniu kontroli, stwierdzono, że rolnik uchyla się od płacenia za korzystanie z zasobów. W związku z tym, nałożono na niego karę w wysokości ponad 100 tys. zł. Jej wysokość wynikała z tego, że nałożono ją również za lat wstecz – wraz z odsetkami.

Jakie są obecnie obowiązujące limity pobierania wody z własnej studni?

Wyróżnia się trzy sposoby korzystania z wód:

1) Powszechne – prawo do korzystania z publicznych śródlądowych wód powierzchniowych, morskich wód wewnętrznych oraz wód morza terytorialnego w celu zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez użycia specjalnych urządzeń technicznych, a także w celach wypoczynkowych, turystycznych, sportowych oraz, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, do amatorskiego połowu ryb.

2) Zwykłe - służące zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub własnego gospodarstwa rolnego, obejmujące:

    • pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę;
    • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę

3) Szczególne - korzystanie z wód wykraczające poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód, obejmujące m.in.

    • odwadnianie gruntów i upraw,
    • użytkowanie wody znajdującej się w stawach i rowach, czy
    • korzystanie z wód do nawadniania gruntów lub upraw, a także na potrzeby działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę.
Aby móc legalnie pobierać wodę ze studni w ilości przekraczającej 5 m³ na dobę w ramach szczególnego korzystania z wód, należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Wniosek wzór do pobrania – należy złożyć w siedzibie nadzoru wodnego, który jest właściwy miejscowo albo znajduje się najbliżej miejsca, gdzie ma być realizowana inwestycja. Wniosek można również złożyć w siedzibie zarządu zlewni lub regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w którym będzie on rozpatrywany.

Do wniosku należy załączyć:

  • operat wodnoprawny,
  • opis planowanej działalności sporządzony w sposób zrozumiały, bez użycia specjalistycznej terminologii,
  • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • decyzję o warunkach zabudowy (jeśli jest wymagana),
  • ocenę wodnoprawną,
  • wypis z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości położonych w zasięgu oddziaływania planowanego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania projektowanych urządzeń wodnych,
  • dokumentację hydrogeologiczną.

Ponadto do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia, a w przypadku działania przez pełnomocnika – również pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 330,07 zł. Opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo – 17 zł. W przypadku uzyskania kilku pozwoleń – powyższa kwota jest mnożona. Maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 6372,27 zł,

Prawo wodne przewiduje gigantyczne kary za nielegalne pobieranie wody

Ustawa przewiduje wysokie kary - za same braki w sprawozdawczości można otrzymać karę administracyjną w wysokości 10 000 zł. Co więcej, za:

  • korzystanie z wód,
  • wykonywanie urządzeń wodnych,
  • przeprowadzanie robót w wodach

lub innych działań wymagających odpowiedniej zgody wodnoprawnej, bez odpowiedniego pozwolenia wodnoprawnego otrzymać karę w wysokości od 5000 do nawet 1 000 000 zł.

Zgodnie z ogólnymi przepisami kodeksu administracyjnego, postępowanie może zostać wszczęte do 5 lat od dnia naruszenia. Oznacza to, że kara – jeżeli takie naruszenie zostanie udowodnione – może uwzględniać lata wsteczne.

Odwołanie się od kary za nielegalne pobieranie wody ze studni jest możliwe - gdzie składać oraz w jakim terminie?

W przypadku nałożenia kary administracyjnej, istnieje możliwość odwołania się do organu wydającego decyzję. Odwołanie to, wnosi się w terminie 14 dni od jej doręczenia zgodnie z art. 129 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (KPA). Wniesienie odwołania spowoduje wstrzymanie wykonania kary, z wyjątkiem, kiedy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

bialystok.se.pl

tygodnik-rolniczy.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2025 poz. 960)

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. 2025 poz. 1344)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2025 poz. 1691)

