Wiek emerytalny. Polacy wskazali, jak długo chcą pracować

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 08:49
Chociaż większość Polaków chce zakończyć pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego, liczba aktywnych zawodowo seniorów bije rekordy. Coraz więcej osób decyduje się na dłuższą karierę.

O sprawie pisze czwartkowa "Rzeczpospolita".

Większość chce pracować do wieku emerytalnego

Z badania dla „Rzeczpospolitej” wynika, że tylko co ósmy Polak chciałby pracować po ukończeniu 65 lat.

„Zdecydowana większość uczestników sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” planuje zakończyć pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego. Tylko 30 proc. kobiet deklaruje chęć pracy po ukończeniu 60 lat, a odsetek mężczyzn chętnych do pracy po 65. urodzinach jest ponad dwukrotnie niższy” - podaje gazeta.

Ludzie nie są świadomi stopy zastąpienia

„Takim wynikom sondażu IBRiS nie dziwi się prof. Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego. Również w jego badaniu przeprowadzonym przed dwoma laty w ramach projektu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, jedynie co piąta osoba w wieku przedemerytalnym (do 10 lat przed emeryturą) deklarowała plany dłuższej pracy. I to na ogół nie dłużej niż przez pięć lat” - czytamy.

Gazeta podaje, że zdaniem prof. Szukalskiego, niewielki odsetek chętnych do aktywności zawodowej na emeryturze wynika z tego, że większość z nas nie jest świadoma stopy zastąpienia, czyli relacji emerytury do ostatniej pensji.

Badanie IBRIS dla „Rz” zostało przeprowadzone metodą CATI w dniach 8-9.05.2026 r. na 1067-osobowej grupie respondentów.

Źródło: PAP
