Na początku kwietnia doszło do zestrzelenia amerykańskiego myśliwca F-15E przez irańską obronę przeciwlotniczą. Wtedy też działania poszukiwawczo-ratownicze doprowadziły do odnalezienia i uratowania pilota samolotu. Przez dwa dni nieznany był los drugiego członka załogi — operatora uzbrojenia.

Kiedy Biały Dom poinformował o odnalezieniu drugiego pilota, pojawiły się pytania o technologię, jakiej użyto do zalezienia go na terytorium wrogiego państwa, jakim dla USA jest Iran.

Jak donosi „New York Post” do odnalezienia i uratowania pilota CIA użyła nowego narzędzia, które lokalizuje osobę dzięki biciu serca.

Nowa technologia - „Ghost Murmur”

Jak informuje dziennik, system użyty przez CIA nazywa się "Ghost Murmur" i podobno został użyty po raz pierwszy. Według raportu, technologia ta wykorzystuje tak zwaną magnetometrię kwantową do wykrywania sygnatur elektromagnetycznych ludzkiego ciała - w szczególności sygnału serca.

Później sztuczna inteligencja odfiltrowuje te sygnały z szumu tła.

To jak słyszenie głosu na stadionie - z wyjątkiem tego, że stadion to tysiąc mil kwadratowych pustyni. W odpowiednich warunkach, jeśli twoje serce bije, znajdziemy cię - powiedział źródło "New York Post.

Technologia ta nie ma jednak powszechnego zastosowania. Działa najlepiej w odległych obszarach o niewielkich zakłóceniach elektromagnetycznych, takich jak regiony pustynne. Dlatego też miejsce zestrzelenia pilota nadawało się idealnie do jej użycia.

Prezydent USA Donald Trump potwierdza

Prezydent Donald Trump powiedział dziennikowi „The Post”, że narzędzie „Ghost Murmur” miało „bardzo duże znaczenie” dla uratowania pilota w Iranie.

„To było bardzo ważne. CIA była fantastyczna” – ocenił Trump.

Dodał, że USA posiada „wiele innych rzeczy, o których nikt nigdy nie słyszał”. - Mamy sprzęt, o jakim nikt nawet nie pomyślał – dodał.