Jak działa emerytura stażowa? Staż ważniejszy niż wiek

Zgodnie z projektami ustaw, które są już na etapie uzgodnień międzyresortowych, emerytura stażowa miałaby być dobrowolnym świadczeniem.

Minimalny staż pracy, po którym możliwe byłoby przejście na emeryturę, wynosiłby:

35 lat dla kobiet,

40 lat dla mężczyzn.

Kluczowe jest tu jednak zdefiniowanie pojęcia "staż", do którego wliczane byłyby jedynie okresy składkowe. W praktyce oznacza to, że niektóre osoby mogą być zmuszone pracować nawet o 1-2 lata dłużej niż zakładali, aby spełnić warunki uzyskania świadczenia.

Kto naprawdę skorzysta na emeryturze stażowej?

Nie każda osoba osiągająca wymagany staż będzie mogła odejść na wcześniejszą emeryturę. Emerytura stażowa wymaga zgromadzenia odpowiedniego kapitału, który pozwoli na wypłatę świadczenia w wysokości co najmniej minimalnej emerytury (w 2026 r. to 1978,49 zł brutto).

W praktyce oznacza to, że przejście na wcześniejszą emeryturę może wiązać się z niższymi miesięcznymi wypłatami, nawet o 20-30% w porównaniu do świadczenia przy tradycyjnym wieku emerytalnym. Warto o tym pamiętać, planując swoje finanse i przyszłe pieniądze na emeryturze.

Kiedy emerytura stażowa może wejść w życie?

Najwcześniejszym możliwym terminem wprowadzenia nowych przepisów jest 1 stycznia 2027 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych potrzebuje od 6 do 9 miesięcy na przygotowanie systemów informatycznych i wdrożenie nowych zasad od momentu podpisania ustawy przez prezydenta.

Dlatego osoby planujące korzystać z emerytury stażowej muszą mieć świadomość, że wcześniejsze odejście z pracy nie będzie automatyczne i wiąże się z koniecznością skrupulatnego planowania własnego kapitału.

Emerytura stażowa, komu się opłaca?

Emerytura stażowa w Polsce to dobrowolne rozwiązanie, które może skrócić lata pracy nawet o 7 lat. Jednak niższe świadczenie miesięczne oznacza, że nie każdemu się opłaci. To przede wszystkim opcja dla osób z wysokim stażem, które jednocześnie zgromadziły odpowiedni kapitał. Warto wcześniej dokładnie policzyć własne finanse, aby uniknąć sytuacji, w której wcześniejsza emerytura oznacza mniejsze pieniądze do życia na starość.