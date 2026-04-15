STING to drony przechwytujące stworzone przez grupę Wild Hornets specjalnie do zwalczania rosyjskich bezzałogowców szturmowych, takich jak Shahed i Geran. Maszyny tego typu są jednym z głównych narzędzi wykorzystywanych przez Rosję w atakach na ukraińską infrastrukturę.

Reklama

Na początku kwietnia drony przechwytujące STING posłużyły Ukraińcom do pobicia rekordu świata, gdy doszło do zestrzelenia dwóch wrogich dronów z odległości aż 500 km. Tym razem w ciągu jednego dnia udało im się wyeliminować aż 19 rosyjskich dronów Shahed.

"19 Shahedów zestrzelonych przez interceptor STING w 24 godziny. To rezultat osiągnięty przez załogi 38. Pułku Rakiet Przeciwlotniczych im. Jurija Tiutiunnyka. Takie liczby stają się dla nich rutyną, a przy uwzględnieniu innych typów wrogich dronów, całkowita liczba jest jeszcze wyższa" – poinformowała firma Wild Hornets.

STINGto klasyczny quadrokopter z dużą centralną kopułą, w której znajdują się głowica bojowa i kamera. Dzięki temu ma miejsce na zestaw czujników i ładunek wybuchowy, używany do przechwytywania Shahedów z bliskiego dystansu. Deklarowany zasięg skutecznego rażenia wynosi do 25 km. Szacuje się, że jedna sztuka STING kosztuje około 2,2 tys. dolarów.

Aby umożliwić szybkie wdrożenie nowego systemu, ekipa Wild Hornets uruchomiła ośrodek szkoleniowy, w którym kurs obsługi STING trwa zaledwie trzy dni. Jak podkreślają twórcy, platforma została zaprojektowana tak, by mogła być obsługiwana przez żołnierzy różnych specjalności, bez konieczności długiego szkolenia technicznego, na które w warunkach wojny nie ma czasu.

Eksperci wojskowi tłumaczą, że wojna na Ukrainie stała się największym poligonem testowym dla masowo produkowanej, taniej obrony powietrznej opartej na bezzałogowcach. Trend ten obserwują i zaczynają kopiować inne państwa, w tym kraje NATO, które uruchamiają własne programy produkcji niskokosztowych przechwytywaczy. Analitycy nie mają wątpliwości, że np. Polska powinna na masową skalę inwestować w technologie dronowe, ponieważ mogą one poważnie osłabić wroga już w pierwszych godzinach agresji.