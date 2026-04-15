W praktyce decyzje flotowe zaczynają się od kalkulatora. Koszt zakupu to tylko początek. Coraz większe znaczenie mają podatki, amortyzacja, koszty energii lub paliwa i utrata wartości. Samochody elektryczne zyskują tam, gdzie można wykorzystać dostępne programy wsparcia i rozliczenia podatkowe. Dodatkowo dochodzą niższe koszty serwisowe i eksploatacyjne. Ale to działa tylko w konkretnych warunkach. Jeśli firma nie ma infrastruktury do ładowania albo auta jeżdżą w trasach między miastami, przewaga szybko znika. Dlatego w wielu organizacjach elektryki nie zastępują całej floty, tylko jej część.

Styl użytkowania decyduje o wszystkim

Jeśli samochód porusza się głównie po mieście, robi powtarzalne trasy i wraca codziennie do bazy – elektryk zaczyna mieć sens. Modele takie jak nowy elektryczny GLC czy kompaktowy CLA z technologią EQ są projektowane właśnie pod taki scenariusz. Cisza, płynność jazdy i brak konieczności wizyt na stacji paliw szybko przekładają się na komfort pracy kierowcy.

Ale jeśli mówimy o handlowcu, który robi 500–700 km dziennie, odwiedza klientów w kilku województwach i nie ma czasu planować ładowania – klasyczny napęd nadal wygrywa. Hybrydy plug-in są próbą pogodzenia tych światów, ale tu pojawia się kolejny problem.

Hybryda działa tylko wtedy, gdy ktoś ją ładuje

W teorii hybryda plug-in to idealne rozwiązanie. W praktyce wiele firm przepłaca, bo auta nie są ładowane. Efekt jest prosty: samochód wozi dodatkową masę baterii, spalanie rośnie, a oszczędności nie istnieją. Firmy, które dobrze wykorzystują hybrydy, mają jedną wspólną cechę, kontrolują sposób użytkowania. Kierowcy mają dostęp do ładowania w domu lub w biurze i realnie z tego korzystają. Bez tego hybryda traci sens ekonomiczny.

Infrastruktura to dziś największy filtr

W 2026 roku dostęp do ładowarek jest dużo lepszy niż jeszcze 2–3 lata temu, ale nadal nie jest równomierny. W dużych miastach i na głównych trasach problem praktycznie nie istnieje. W mniejszych miejscowościach bywa różnie. Dlatego firmy coraz częściej zaczynają od własnej infrastruktury. Jeśli organizacja inwestuje w ładowarki przy biurze lub magazynie, decyzja o elektrykach staje się dużo prostsza. Bez tego jest ryzykiem. I właśnie to słowo pojawia się najczęściej w rozmowach z zarządami.

Ryzyko, którego firmy nie chcą ponosić

Największe obawy nie dotyczą już samej technologii, ta jest sprawdzona. Problemem jest przewidywalność. Firmy obawiają się:

czy kierowca zdąży na spotkanie, jeśli musi ładować auto

jak zmieni się wartość samochodu za 3–4 lata

czy infrastruktura nadąży za rozwojem floty

Dlatego wiele organizacji wybiera dziś strategię mieszanych flot. Część aut jest elektryczna, część hybrydowa, a część nadal spalinowa. To nie brak odwagi. To świadome zarządzanie ryzykiem.

Nowa rola samochodu w firmie

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną zmianę. Samochód przestał być tylko środkiem transportu. W przypadku kadry zarządzającej i handlowców to nadal mobilne biuro. Liczy się komfort, wyciszenie, systemy wsparcia i możliwość skupienia się między spotkaniami. Dlatego nowe modele, takie jak elektryczne Mercedes-Benz GLC, GLB czy CLA, są projektowane nie tylko pod kątem napędu, ale całego doświadczenia użytkownika. Cisza w elektryku nie jest tylko „efektem ubocznym”. To realne narzędzie poprawiające koncentrację. I to jest argument, który coraz częściej pojawia się obok kosztów.

Najczęstsze błędy firm

Patrząc na decyzje flotowe z ostatnich dwóch lat, widać kilka powtarzalnych błędów. Pierwszy to wybór napędu „bo tak wypada”. Firmy wchodzą w elektryki bez analizy, a potem wracają do punktu wyjścia. Drugi to brak dopasowania auta do realnej pracy. Ten sam model trafia do osoby jeżdżącej po mieście i do handlowca robiącego długie trasy. Trzeci to ignorowanie infrastruktury. Zakup auta to jedno, ale jego codzienne użytkowanie to zupełnie inna historia. Czwarty to niedoszacowanie roli kierowcy. Nawet najlepsza technologia nie zadziała, jeśli użytkownik nie zmieni nawyków.

Jak firmy podejmują decyzje dziś?

Najbardziej świadome organizacje robią jedną rzecz, która zmienia wszystko. Testują. Zamiast wymieniać całą flotę, wprowadzają kilka aut elektrycznych i sprawdzają, jak działają w realnych warunkach. Analizują koszty, reakcje kierowców i logistykę. Dopiero na tej podstawie podejmują kolejne decyzje. To podejście jest dużo bardziej pragmatyczne niż deklaracje o "pełnej elektryfikacji".

Podsumowanie

Nie ma dziś jednego właściwego wyboru napędu dla wszystkich firm. Elektryk, hybryda i klasyczny silnik mają swoje miejsce – ale w różnych scenariuszach. Firmy, które podejmują dobre decyzje, nie kierują się trendami. Patrzą na dane, styl pracy i infrastrukturę. I właśnie dlatego w 2026 roku najczęściej wygrywa nie jeden napęd, tylko dobrze zaprojektowana kombinacja.