Kto zapłaci więcej za doręczenie emerytury?

ZUS zapłaci teraz dużo więcej za każdy przekaz wysyłany do emerytów, którzy pobierają emeryturę w formie gotówkowej, dostarczanej przez listonosza. W Polsce wciąż kilkaset tysięcy seniorów decyduje się na tę formę odbioru świadczenia, mimo że ZUS od lat zachęca do przelewania pieniędzy na konto bankowe.

Dlaczego opłata za doręczenie emerytury rośnie?

Powodem podwyżek jest rosnący koszt usług Poczty Polskiej. Spółka argumentuje, że musi pokryć m.in. koszty paliwa, wynagrodzeń oraz utrzymania placówek. W związku ze znaczącą podwyżką ZUS będzie starał się teraz zachęcić seniorów do korzystania z przelewów bankowych.

Ile wyniesie podwyżka?

Opłata za doręczenie emerytury do domu może wzrosnąć z obecnych ok. 13 zł do prawie 20 zł miesięcznie. Dla porównania, przelew na konto kosztuje 10 gr.

ZUS zachęca do zmiany sposobu wypłaty emerytury na przelew bankowy. Wystarczy złożyć w ZUS wniosek o przekazywanie świadczenia na konto – w oddziale lub przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Dla wielu seniorów to rozwiązanie nie tylko tańsze, ale i bezpieczniejsze.

Co na to seniorzy?

Część emerytów uważa, że doręczanie świadczenia do domu to wygoda i poczucie bezpieczeństwa. Inni podkreślają, że w małych miejscowościach, gdzie dostęp do banków jest ograniczony, listonosz wciąż pełni ważną rolę.