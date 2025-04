Od 2019 roku miliony Polaków oszczędzają na emeryturę w Pracowniczych Planach Kapitałowych. System działa na zasadzie współfinansowania oszczędności przez pracownika, pracodawcę i państwo. W kwietniu każdego roku uczestnicy mogą liczyć na dodatkowe 240 zł od państwa – o ile spełnią konkretne wymagania. W 2025 roku na tę dopłatę może liczyć ponad 2,17 mln pracowników.

Dopłata roczna do PPK - co to jest?

Dopłata roczna do PPK wynosi 240 zł i ma na celu zachęcenie uczestników do długoterminowego oszczędzania na przyszłość. Jest przyznawana na podstawie ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215 z późn. zm.). Uczestnicy, którzy spełnili wymogi w zakresie wpłat w 2024 roku, otrzymają środki najpóźniej do 15 kwietnia 2025.

Dopłata trafia tylko na jedno konto uczestnika – to, które powstało na podstawie ostatnio zawartej umowy lub to, na którym zgromadzono najwięcej środków.

Kto dostanie dopłatę do PPK w 2025 roku?

Z dopłaty za 2024 rok skorzysta ponad 2,17 mln uczestników. Wypłata środków następuje automatycznie – nie trzeba składać żadnych wniosków. Warunkiem jest jednak aktywność oszczędzania, czyli odpowiedni poziom wpłat w ciągu całego roku.

Aby otrzymać 240 zł w 2025 roku:

wpłaty w 2024 musiały przekroczyć próg 890,82 zł ,

, osoby z obniżonymi wpłatami musiały zgromadzić co najmniej 222,71 zł,

Co ważne: dopłata przysługuje tylko raz za dany rok – nawet jeśli uczestnik ma kilka umów o prowadzenie PPK.

Kto nie dostanie 240 zł do 15 kwietnia 2025 r.?

Nie wszyscy uczestnicy mogą liczyć na dodatkowe środki. Powody odmowy wypłaty są jasno określone w przepisach.

Dopłaty nie otrzymają osoby, które:

nie osiągnęły minimalnej wartości wpłat za 2024 rok (890,82 zł lub 222,71 zł przy obniżonej składce),

nie były aktywne przez cały rok i nie zdążyły zgromadzić wymaganych środków (np. zapisywane do PPK w trakcie roku),

obniżyły swoją wpłatę podstawową niezgodnie z przepisami (mimo zbyt wysokiego wynagrodzenia),

ukończyły 60 lat i rozpoczęły wypłatę środków – nawet z jednego rachunku,

nie spełniły żadnego z powyższych warunków mimo posiadania kilku kont PPK.

Brak dopłaty nie oznacza jednak utraty oszczędności – te nadal gromadzą się z wpłat własnych i od pracodawcy.

Co zmieni się w dopłatach w 2025 roku?

Rok 2025 przynosi zaostrzenie warunków uzyskania dopłaty. Wzrost minimalnego wynagrodzenia do 4666 zł oznacza wyższy próg wymaganych wpłat.

Aby uzyskać dopłatę w 2026 roku (za rok 2025), uczestnik PPK musi:

zgromadzić minimum 979,86 zł – przy standardowej składce,

– przy standardowej składce, zgromadzić minimum 244,97 zł – przy obniżonej składce do 0,5%,

– przy obniżonej składce do 0,5%, zachować ciągłość i prawidłowość wpłat w całym roku.

Przypominamy: dopłaty roczne będą księgowane do 15 kwietnia roku następującego po roku składkowym, a zasady mogą ulegać dalszym zmianom. Warto więc na bieżąco monitorować swój rachunek i przepisy.

Jak sprawdzić stan konta PPK?

Każdy uczestnik może sprawdzić zgromadzone środki w dowolnym momencie. Dane dostępne są:

na stronie internetowej instytucji finansowej prowadzącej dany rachunek,

w portalu MojePPK (www.rachunek.mojeppk.pl),

(www.rachunek.mojeppk.pl), poprzez kontakt z pracodawcą lub bezpośrednio z instytucją finansową.

Sprawdzanie salda pozwala świadomie zarządzać oszczędnościami, kontrolować wysokość wpłat i upewnić się, czy spełniamy warunki do uzyskania dopłaty.

Co się dzieje ze środkami po śmierci uczestnika?

Oszczędności zgromadzone w PPK są prywatną własnością uczestnika i podlegają dziedziczeniu. W przypadku śmierci środki trafiają do osób uprawnionych wskazanych przez zmarłego. Jeśli takich osób nie wskazano, środki wchodzą do masy spadkowej. Warto nadmienić, że środki są zwolnione z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od zysków kapitałowych. To czyni PPK nie tylko narzędziem do oszczędzania na emeryturę, ale również bezpieczną formą przekazania środków najbliższym.

Czy warto oszczędzać w PPK? Korzyści

Dopłata roczna w wysokości 240 zł to może niewielki dodatek dla oszczędzających w ramach PPK, ale jest to zawsze jakaś motywacja do gromadzenia środków. Choć jej otrzymanie wiąże się z koniecznością spełnienia konkretnych warunków, system PPK pozostaje jedną z najbardziej korzystnych form gromadzenia kapitału na przyszłość.

Korzyści:

składki pochodzą nie tylko od pracownika , ale też od pracodawcy i państwa,

, ale też od pracodawcy i państwa, środki są prywatne, dziedziczone i nieopodatkowane przy przekazaniu bliskim,

przy przekazaniu bliskim, system pozwala na elastyczne wpłaty, a regularne oszczędzanie daje realną szansę na wyższy standard życia po 60. roku życia.

W 2025 roku warto szczególnie uważać na zmiany w progach wpłat i monitorować saldo swojego konta. Nawet niewielkie przerwy lub nieścisłości mogą skutkować utratą dopłaty.