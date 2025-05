5 maja do egzaminu dojrzałości przystąpiło około 275 tys. tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia. Wśród zdających znaleźli się także maturzyści z poprzednich lat, którzy chcą poprawić wyniki lub podejść do egzaminu ponownie. Dla wielu to jeden z najbardziej stresujących momentów w życiu – niestety, czasem stres i inne czynniki prowadzą do dramatycznych zdarzeń, na które nikt nie jest przygotowany.

Matura 2025. Nagła śmierć ucznia na egzaminie dojrzałości. Czy egzamin zostaje przerwany?

Śmierć ucznia podczas egzaminu maturalnego to scenariusz, o którym mówi się rzadko, lecz niestety – zdarza się. W takich przypadkach procedury są jasno określone.

W przypadku zagrożenia życia ucznia (np.: w przypadku utraty przytomności czy nagłego zatrzymania krążenia) zostaje on natychmiast przerwany. Wezwane zostaje pogotowie ratunkowe, a komisja podejmuje próbę udzielenia pierwszej pomocy. Pozostali maturzyści muszą opuścić salę, by umożliwić służbom medycznym swobodną interwencję.

O incydencie informowane jest dyrekcja szkoły oraz inne instytucje: kuratorium oświaty oraz rodzina ucznia.

Matura 2025. Pomoc psychologiczna dla uczniów i świadków wydarzenia

Wszyscy świadkowie dramatycznych wydarzeń mogą liczyć na pomoc psychologiczną – szkoła zwykle zapewnia rozmowy z psychologiem lub pedagogiem, by pomóc młodym ludziom uporać się z traumą.

Matura 2025. A co z egzaminem dojrzałości?

Z uwagi na zdarzenie najczęściej zostaje on przełożony na inny termin i – jeśli to możliwe – zorganizowany w innym miejscu. Ostateczne decyzje w tej sprawie podejmuje okręgowa komisja egzaminacyjna. Każda sytuacja oceniana jest indywidualnie – niekiedy egzamin może zostać nawet unieważniony.

Choć przypadki śmierci w czasie matury są niezwykle rzadkie, wydarzenia te każdorazowo są wstrząsem dla całej społeczności szkolnej. Rodzina, uczniowie, nauczyciele – wszyscy zostają postawieni w obliczu wielkiej traumy, która zmienia ich spojrzenie na edukację i życie.

Matura 2025. Harmonogram egzaminów?

Pisemna sesja egzaminacyjna rozpoczęła się 5 maja i potrwa do 22 maja. Egzaminy pisemne będą się rozpoczynały o godz. 9.00 i 14.00 zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez CKE.

Sesja egzaminów ustnych przeprowadzona zostanie w dniach 9-24 maja. Egzaminy ustne będą przeprowadzane według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach. Dalsze terminy egzaminów:

6 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, po południu będą egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej,

Egzaminy ustne przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została w dniach 3-17 czerwca: sesja egzaminów pisemnych 3-17 czerwca, sesja egzaminów ustnych – 9-11 czerwca.

Matura 2025: kiedy egzamin poprawkowy?

Maturzysta, który nie zda jednego z obowiązkowych egzaminów, ma prawo przystąpić do poprawki. Sesja poprawkowa odbędzie się w dniach 19–20 sierpnia. W przypadku niezdania więcej niż jednego egzaminu obowiązkowego, abiturient może podejść do poprawki dopiero w kolejnym roku. Dotyczy to również sytuacji, w których egzamin został unieważniony, na przykład z powodu ściągania.