Ponad 7,5 tys. placówek w całej Polsce zorganizuje darmowe zajęcia sportowe

Zakończyła się kwalifikacja wniosków do programu Aktywny do kwadratu. Do realizacji przyjęto 7625 wniosków. Oznacza to, że po potwierdzeniu zgłoszeń przez dyrektorów placówek, w ponad 7,5 tys. szkół na terenie całej Polski będą się w 2025 roku odbywały po lekcjach darmowe zajęcia sportowe dla uczniów. Będą one realizowane w okresie od 1 lutego do 30 listopada, z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych, ferii zimowych oraz dni świątecznych. Zajęcia będą prowadzone w grupach ćwiczebnych powyżej 15 osób (nie dotyczy szkół specjalnych):

- do 3 razy w tygodniu dla klas IV szkół podstawowych i starszych

- do 2 razy w tygodniu dla klas I–III szkół podstawowych



Program Aktywny do Kwadratu jest częścią programu Aktywna szkoła i jest finansowany z budżetu państwa. Jego podstawowe cele to:

1. stworzenie warunków do udostępnienia szkolnej infrastruktury sportowej;

2. wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie upowszechnienia aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;

3. upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Można sprawdzić na liście, ale placówki zorganizują też akcję informacyjną

Program jest realizowany we wszystkich województwach, na obiektach sportowych znajdujących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych lub na innych obiektach, którymi szkoły mogą dysponować. Realizator krajowy, którym jest fundacja Orły Sportu zatrudni na podstawie umów zlecenia wskazane przez szkoły osoby, które będą prowadziły zajęcia. Mogą to być nauczyciele WF lub przedstawiciele organizacji sportowej. Każdy prowadzący może mieć maksymalnie 84 godziny zajęć miesięcznie, a wynagrodzenie wynosi 90 zł brutto za godzinę (60 minut).

Co istotne, szkoła zakwalifikowana do programu jest zobowiązana jest do informowania o swoim udziale w nim poprzez umieszczenie, otrzymanych materiałów informacyjnych dotyczących programu, z zachowaniem następujących zasad:

1) tablicę informacyjną – o rozmiarach A3 – umieszcza się w miejscu ogólnodostępnym, przy wejściu do szkoły (elewacja budynku, otoczenie drzwi wejściowych) w taki sposób, aby była widoczna i ogólnodostępna;

2) plakat informacyjny umieszcza się na terenie szkoły, w szczególności w gablotach i na tablicach oraz w miejscu eksponowania innych materiałów informacyjnych szkoły (np. informacja o innych projektach, w których uczestniczy szkoła) lub przy obiektach sportowych (np. sala sportowa, sala gimnastyczna).

Dodatkowo szkoła umieszczenia na również informację o realizacji programu i źródłach jego finansowania na swojej stronie internetowej. Ma obowiązek uwzględnienia w tym zakresie szczegółowych wytycznych przekazanych przez jej przez realizatora krajowego.

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego kraju

Uczestnikami zajęć mogą być wyłącznie uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, w których będą prowadzone zajęcia sportowe. Zgodnie z rekomendacją, uczestnikami zajęć powinni być uczniowie nie biorący udziału w zajęciach sportowych prowadzonych w klubach sportowych. Mają oni być podzieleni na grupy ćwiczebne, przypisane do jednej szkoły i składające się z uczniów tej szkoły. Każdy uczestnik może być przypisany wyłącznie do jednej grupy ćwiczebnej. Każda grupa musi mieć określoną charakterystykę wiekową uczestników i składać się minimum z 15 uczestników. Nie ma górnego limitu uczestników w grupie ćwiczebnej, jednak ich liczba musi być dostosowana do możliwości infrastrukturalnych w celu zapewnienia podczas realizacji zajęć bezpieczeństwa. W przypadku utworzenia w szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom, co oznacza, że muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy. Wymóg ten dotyczy to szkół, w których dziewczęta są uczennicami i stanowią co najmniej taki procent łącznej liczby uczniów, który pozwala na zachowanie wskazanej proporcji.

Wyniki naboru do programu można znaleźć tutaj.