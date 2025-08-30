Korepetycje – najbardziej dynamiczny sektor edukacji

Według danych z portalu e korepetycje.net, średni koszt jednej godziny zajęć wynosi 77,21 zł, a za przedmioty specjalistyczne – ponad 100 zł . Miesięczne koszty sięgają przeciętnie 896 zł – czyli ponad 10 000 zł rocznie, choć jeszcze kilka lat temu wynosiły ok. 600 zł. Inne źródło z roku szkolnego 2023/24 informuje, że aż 75% maturzystów uczęszczało na korepetycje. W skali całego sektora edukacji średnio 73% rodziców deklarowało dodatkowe płatne zajęcia dla dzieci. Badania CBOS wskazują, że 35% uczniów (2023) korzysta z korepetycji, a wśród maturzystów – aż 53%. Jeszcze wcześniej, w 2022 roku, odsetek wynosił ok. 35%, w dużych miastach – aż 50%. Co do trendów, dane CBOS z 2018/2019 wskazywały 32%, podczas gdy jeszcze w 2015 roku było to tylko 14%. To wyraźny sygnał – korepetycje stały się standardem, a nie wyjątkiem.

Dlaczego korepetycje? – system nie nadąża

Rosnące zapotrzebowanie motywuje nie tylko konieczność poprawy ocen, ale także ambicje. Jak pisze prof. Piotr Długosz, korepetycje wykorzystują zarówno uczniowie z miernymi wynikami, jak i ci z najlepszą średnią (>4,5), chcący zapewnić sobie lepszy wynik maturalny i indeks prestiżowej uczelni. Pandemia COVID-19 ujawniła słabości systemu – nauka zdalna objawiła luki w wiedzy i brak indywidualnego podejścia w klasach stacjonarnych. Nauczyciele często nie nadążają, a przeciążony program jest nie do przeprowadzenia na lekcji. Dlatego korepetycje są postrzegane nie tylko jako wsparcie, ale wręcz konieczność.

Ceny – kto na to stać?

Rynek korepetycji jest wart miliardy złotych. W szczycie 2020/21 szacowano jego wartość na 7,5 mld zł, wcześniej – około 4 mld zł. W 2025 r. szacunkowa skala to przekraczająca 1 mld zł rocznie, z rocznym wzrostem rzędu 10–15%. Korepetycje nie są tanie – średnio 70 zł/h, zaś przedmioty ścisłe potrafią kosztować ok. 100 zł/h, w zależności od miasta nawet do 200 zł/h. W największych ośrodkach takich jak Warszawa – ceny są najwyższe. Z danych wynika, że niektóre rodziny oszczędzają w innych obszarach, żeby zapewnić korepetycje dzieciom.

Korepetycje pomagają? – efekty są mierzalne

Badania pokazują, że regularne korepetycje z matematyki mogą podnieść wynik o 15–20 punktów procentowych, przy założeniu regularnych spotkań (1–2 razy tygodniowo). OECD w PISA 2022 potwierdza – uczniowie korzystający z dodatkowego wsparcia radzą sobie lepiej. To nie tylko teoria – to rzeczywista korzyść dla tych, którzy mogą na korepetycje pozwolić sobie finansowo.

Czy szkoła wystarcza, by zdać maturę? O tym co (nie) działa

W maju 2025 maturę zdało 80% zdających, co oznacza spadek względem średniej 84% z poprzednich dwóch lat. W liceach zdawalność wyniosła 86%, w technikach – 70%, a w szkołach branżowych – zaledwie 14%. To nie tylko liczby – to sygnał, że system faworyzuje niektóre typy szkół. Średnie wyniki: polski – 59%, matematyka – 61%, angielski – 78%. Matematyka rozszerzona – tragiczne 33%. Polska – humanistyczna formuła egzaminu, obecnie testowo-wypracowaniowa, powoduje, że wypracowanie nie jest już kluczowe.

System nie sprzyja kreatywności ani rozwojowi

Matura staje się formalnością – uczniowie rozwiązują testy, nie uczą się myśleć, pisać. Wypracowanie straciło znaczenie (można zdać nawet bez niego), co dowartościowuje testy i niszczy naukę pisania. Dodatkowo, program edukacji skupia się na „wpisaniu się w klucz”, a nie wspiera kreatywność czy umiejętność popełniania błędów jako formy nauki. 79% respondentów (w tym 86% młodych) uważa, że szkoła nie przygotowuje do współczesnego rynku pracy. 40% Polaków twierdzi, że polska szkoła na poziomie podstawowym i średnim wypada gorzej niż europejska. Nauczyciele i eksperci podkreślają konieczność reformy, odejścia od pruskiego modelu edukacji.

Refleksja końcowa

Polski Instytut Ekonomiczny wskazuje, że uczniowie z większych miast zdają lepiej – nawet o 5–7 punktów proc. niż uczniowie z mniejszych miejscowości. Korepetycje to dziś edukacyjna norma – niemal codzienne wsparcie lub konieczność. Ich skala, koszty i efektywność jasno wskazują, że polskie szkoły, w obecnej formie, często nie wystarczają, by skutecznie przygotować uczniów do matury. System egzaminacyjny promuje test zamiast myślenia, podsyca rywalizację, pogłębia nierówności. Potrzebna jest gruntowna reforma – edukacja, która realnie wspiera rozwój, przygotowuje do życia, a nie tylko do egzaminu.