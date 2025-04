Średnia cena za godzinę korepetycji maturalnych z języka polskiego, matematyki lub z języka angielskiego wynosi około 70 zł. Znacznie więcej trzeba zapłacić za korepetycje maturalne z przedmiotów potrzebnych, by dostać się na studia medyczne – podał serwis e-korepetycje.net.

Reklama

Matura 2025: ceny korepetycji

Serwis e-korepetycje.net przeanalizował ponad 41 tys. ogłoszeń z ofertą przygotowania do matury w 30 największych miastach w Polsce. Uwzględnił korepetytorów oferujących zajęcia stacjonarne i online. Ceny ujednolicił do zajęć trwających 60 minut.

Z zebranych danych wynika, że średnia cena za 60 minut lekcji wynosi: język polski – 69,73 zł, matematyka – 70,84 zł, język angielski– 68,92 zł, język niemiecki – 67,57 zł, historia – 63,02 zł, fizyka – 85,52 zł, chemia – 78,96 zł i biologia – 75,73 zł.

Matura 2025: korepetycje z przedmiotów obowiązkowych

"Ceny korepetycji przedmiotów, z których egzaminy są obowiązkowe na maturze, czyli polskiego, matematyki oraz angielskiego – najczęściej wybieranego przez maturzystów języka obcego, oscylują na (…) poziomie około 70 zł za 60 minut zajęć" – podał serwis.

Znacznie więcej trzeba zapłacić za przedmioty ścisłe potrzebne, by dostać się na studia techniczne lub medyczne. W serwisie są też znacznie tańsze oferty lub propozycje wymiany (np. mój angielski za twój niemiecki).

"Zajęcia na poziomie akademickim lub wprost przygotowujące do konkretnych kierunków studiów to koszt rzędu kilkuset złotych za spotkanie" – poinformował serwis.

Matura 2025: ceny korepetycji w różnych województwach

Ceny korepetycji w stolicach województw różnią się nawet o kilkanaście złotych. Uczniowie chcący doskonalić język polski najwięcej zapłacą w Gorzowie Wielkopolskim i w Szczecinie – średnio ponad 78 zł za 60 minut. Najniższe ceny obowiązują w Zielonej Górze i Toruniu – około 62 zł.

W przypadku zajęć z matematyki najwyższe koszty poniosą uczniowie wSzczecinie i Warszawie – około 75 zł za godzinę, podczas gdy najkorzystniejsze ceny znajdą w Lublinie i Rzeszowie – około 65 zł. Z kolei korepetycje z języka angielskiego kosztują od 63 zł w Olsztynie do 76,5 zł w Warszawie.

Matura 2025: kursy organizowane przez uczelnie

Korepetycje nie są jedyną dodatkową formą pomocy maturzystom przed egzaminami. Specjalne kursy organizują też uczelnie. Na przykład Uniwersytet Śląski z myślą o maturzystach przygotował specjalną ofertę kursów: sześciomiesięczne Intensywne Kursy Maturalne, trzymiesięczne Intensywne Kursy Maturalne, Szybkie Powtórki Maturalne, Nocne Powtórki Maturalne i Weekendowe Powtórki Maturalne.

Matura 2025: jakie egzaminy są obowiązkowe?

Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego. Abiturienci szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych muszą dodatkowo przystąpić do egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego z tego języka.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Absolwenci czteroletniego technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia mogą nie przystąpić obowiązkowego egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Matura 2025: jaki przedmiot rozszerzony jest wybierany najczęściej?

Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że wśród maturzystów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, najczęściej wybieranym przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski, na drugim miejscu jest matematyka, na trzecim geografia. Na kolejnych miejscach są: język polski, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie, historia, fizyka, informatyka.

Matura 2025: ile trzeba zdobyć, aby zdać egzamin?

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów. W przypadku przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym, nie ma progu zaliczeniowego, wyniki służą do rekrutacji na studia.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

Matura 2025: terminy egzaminów

W tym roku matury w sesji głównej przeprowadzone zostaną 5-24 maja. Sesję egzaminów pisemnych zaplanowano na 5-22 maja, a ustnych od 9 do 24 maja.

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym – majowym, zaplanowana została na 3-17 czerwca: sesja egzaminów pisemnych – 3-17 czerwca, sesja egzaminów ustnych – 9-11 czerwca.

Matura 2025: ilu absolwentów będzie zdawać egzamin?

Jak podała CKE, w tym roku do egzaminów maturalnych przystąpi ok. 275 tegorocznych absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły II stopnia. Wraz z nimi egzaminy zadawać będą absolwenci z wcześniejszych roczników. Wśród nich są osoby, które zdecydowały się przystąpić do matury po raz pierwszy, przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłym roku, a także chcą przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu lub przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik. (PAP)