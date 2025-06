Insurtech Balcia Insurance zapytał przedstawicieli pokolenia Z, jaki jest ich stosunek do ubezpieczeń, a także jakie mają obawy i potrzeby. Wyniki? aż 84% młodych uważa ubezpieczenia za ważne. Jednocześnie jednak nie ufają firmom ubezpieczeniowym.

Firma badawczo-analityczna Zymetria na zlecenie Balcia Insurance przeprowadziła badanie wśród przedstawicieli pokolenia Z (18-30 lat) w Polsce, analizując ich podejście do ubezpieczeń.

Wyniki wskazują, że młodzi dorośli dostrzegają ich wartość, ale skomplikowane warunki, wysokie ceny i trudności w zakupie polis skutecznie ich odstraszają. Niestety, pomimo pozytywnych skojarzeń z samym ubezpieczeniem jako produktem, 52% badanych podejrzewa firmy ubezpieczeniowe o unikanie wypłat, a 41% wskazuje na ukryte haczyki w umowach.

Ubezpieczenia dla pokolenia Z to produkt pierwszej potrzeby

Wyniki badania jasno pokazują, że dla młodych ludzi ubezpieczenia to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa oraz stabilności finansowej.

Zdecydowana większość respondentów, ponad 80%, uważa je za ważne i czuje się dzięki nim bezpieczniej. To dobra wiadomość, świadcząca o dużej świadomości młodych i poczuciu odpowiedzialności za własne zdrowie.



Wciąż jednak bariery, takie jak nieprzejrzyste oferty czy wysokie koszty, sprawiają, że wielu z nich rezygnuje z tej formy ochrony.

– Branża ubezpieczeniowa stoi przed wyzwaniem uproszczenia swoich produktów i budowania większej transparentności, gdyż pokolenie Z będzie stanowić coraz większą grupę potencjalnych klientów – mówi Beata Grott, Dyrektor Balcia Insurance w Polsce.

Bezpieczeństwo dla pokolenia Z a ubezpieczenia

Generacji Z ubezpieczenia kojarzą się przede wszystkim z bezpieczeństwem, zdrowiem, życiem, domem oraz finansami. To obszary, które są dla nich istotne, zwłaszcza w kontekście wchodzenia w dorosłość i podejmowania pierwszych poważnych decyzji finansowych.

Najbardziej znane i najczęściej wybierane ubezpieczenia to zdrowotne oraz na życie, podczas gdy ubezpieczenia na sporty ekstremalne, sprzęt elektroniczny czy ochronę konta bankowego są wciąż rzadko rozpoznawalne.

Wiele młodych osób twierdzi, że wiedza o ubezpieczeniach w bliskim otoczeniu jest średnia, dotyczy głównie zachowań obserwowanych u rodziców.

Na decyzjach rodziców polega 28% badanych, co oznacza, że wciąż nie czują się pewnie w podejmowaniu takich decyzji.

– Zrealizowane przez nas badanie wykazało, że wiele osób wciąż wierzy w powszechne mity, m.in., że nie prowadzą ryzykownego trybu życia, więc ubezpieczenia nie są im potrzebne. To sygnał dla branży, że dalsza edukacja i jasne informowanie o dostępnych możliwościach są niezbędne, szczególnie w kontekście mniej tradycyjnych produktów ubezpieczeniowych – dodaje Beata Grott.

Jakich ubezpieczeń potrzebują młodzi z pokolenia Z?

Badanie przeprowadzone przez Balcia Insurance wykazało, że cena jest głównym czynnikiem wyboru ubezpieczenia – wysoka stawka stanowi główną barierę. Młodzi dorośli oczekują prostych i przejrzystych warunków, a 69% badanych uważa, że szybki i intuicyjny proces zakupowy mógłby wpłynąć na częstsze zakupy.

Intuicyjne zakupy online i szybka obsługa klienta to must-have dla młodych konsumentów, którzy oczekują prostych rozwiązań bez zbędnych formalności.

Kluczowa dla nich jest również elastyczność – model subskrypcyjny, krótkoterminowe ubezpieczenia czy opcja dopasowania ochrony do indywidualnych potrzeb to rozwiązania, które mogą skutecznie przyciągnąć potencjalnych klientów z Generacji Z.

Atrakcyjna oferta produktowa jednak nie wystarczy – podstawą jest transparentność i zbudowanie zaufania do marki. Aż 52% młodych ludzi nie ufa firmom ubezpieczeniowym, obawiając się, że nie wypłacą one odszkodowania.

Jasne komunikowanie zasad, prostsze umowy oraz gwarancja uczciwego podejścia mogą znacząco poprawić wizerunek ubezpieczycieli w oczach młodych klientów. Tylko wtedy uda się przełamać bariery i przekonać Generację Z, że ubezpieczenia to nie tylko koszt, ale przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Balcia Insurance wynika, że młodzi dorośli doceniają ubezpieczenia, ale potrzebują produktów, które są proste, elastyczne i przejrzyste. Firmy, które będą potrafiły wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, mają szansę skuteczniej dotrzeć do tej nowej, ale coraz bardziej istotnej grupy konsumentów.