W 2026 roku, podobnie jak w roku poprzednim, rodzice dzieci do 24. roku życia będą mogli ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Połączenie dwóch form pomocy: świadczenia z programu Dobry start oraz dodatku związanego z rozpoczęciem roku szkolnego pozwala uzyskać nawet 400 zł na dziecko. Wyjaśniamy kto i po spełnieniu jakich warunków może otrzymać dodatkowe środki oraz kiedy w 2026 roku rozpocznie się nabór wniosków.
Wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start” rodzice będą mogli składać od 1 lipca 2026 roku. Jest to jednorazowa wypłata w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w wieku 7–20 lat, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do ukończenia 24 lat. Świadczenie obejmuje również dzieci przebywające w pieczy zastępczej. O wyprawkę może ubiegać się także pełnoletni uczeń, który nie pozostaje na utrzymaniu rodziców (np. gdy rodzice nie żyją lub gdy ma zasądzone alimenty), a także osoba usamodzielniona – czyli ta, która opuściła rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą bądź opiekuńczo-terapeutyczną. Jeśli dziecko przebywa pod opieką naprzemienną obojga rodziców na mocy orzeczenia sądu, każdy z nich może złożyć osobny wniosek i w takim przypadku otrzyma świadczenie „Dobry start” w wysokości 150 zł. W 2026 roku wnioski będą przyjmowane do 30 listopada. Po tym terminie wniosek będzie można złożyć jedynie w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po tej dacie. Osoby, które złożą poprawnie wypełniony wniosek do końca sierpnia, otrzymają środki jeszcze we wrześniu. Wnioski złożone później będą rozpatrywane w ciągu dwóch miesięcy od daty ich złożenia.
Osoby, które kwalifikują się do otrzymania zasiłku rodzinnego będą mogły również wystąpić o jednorazowy dodatek związany z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie to, wynoszące 100 zł na każde dziecko, ma pomóc rodzinom w pokryciu części kosztów pojawiających się na początku roku szkolnego. Co istotne, dodatek nie jest zarezerwowany wyłącznie dla uczniów – przysługuje także rodzicom dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek trzeba złożyć najpóźniej do zakończenia okresu zasiłkowego, w którym dziecko zaczęło naukę w szkole lub przedszkolu.
Zasiłek rodzinny przyznawany jest w zależności od wieku dziecka i wynosi: 95 zł miesięcznie na dzieci do 5. roku życia, 124 zł na dzieci w wieku od 6 do 18 lat oraz 135 zł na dzieci powyżej 18. roku życia aż do ukończenia 24 lat i takie kwoty prawdopodobnie będą też przysługiwały w 2026 roku, ponieważ świadczenia rodzinne nie podlegają corocznej waloryzacji, a weryfikacji co 3 lata. Kolejna weryfikacja przewidziana jest na rok 2027, jednak nie jest ona równoznaczna z podwyżką świadczeń. Podczas ostatniej weryfikacji, która miała miejsce w 2024 roku, wysokość świadczeń rodzinnych nie została podniesiona.
Wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska poinformowała w odpowiedzi na interpelację poselską nr 10352 dotyczącą niskiej wysokości zasiłku pielęgnacyjnego, że obecnie nie prowadzi się żadnych prac legislacyjnych mających na celu zmianę przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie zasad ustalania ani podwyższania kwot świadczeń, w tym również zasiłku pielęgnacyjnego.
W 2026, podobnie jak w latach poprzednich, do zasiłku rodzinnego kwalifikować się będą:
- rodzice, jeden z rodziców lub opiekun prawny dziecka,
- opiekun faktyczny, czyli osoba sprawująca codzienną opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu o jego przysposobienie,
- pełnoletnia osoba ucząca się, która nie jest na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci lub posiada zasądzone alimenty.
Świadczenie przysługuje:
- do 18. roku życia dziecka,
- do 21. roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole,
- do ukończenia 24 lat – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub na uczelni, posiadających orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.
Pełnoletnia osoba ucząca się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców, również może otrzymywać świadczenie, o ile kontynuuje naukę – maksymalnie do 24. roku życia.
Warunkiem przyznania zasiłku jest spełnienie kryterium dochodowego. Zasiłek przysługuje, jeśli dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 674 zł miesięcznie. W przypadku rodzin wychowujących dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, limit dochodowy jest wyższy i wynosi 764 zł na osobę.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje w następujących przypadkach:
1. gdy dziecko lub osoba ucząca się zawarli małżeństwo,
2. gdy dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę lub trafiło do pieczy zastępczej,
3. gdy osoba ucząca się przebywa w instytucji oferującej całodobowe utrzymanie,
4. gdy pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się pobiera już zasiłek rodzinny na własne dziecko,
5. gdy samotny rodzic nie uzyskał zasądzonych alimentów na dziecko – z wyjątkiem sytuacji, gdy:
- jeden z rodziców nie żyje,
- ojciec dziecka jest nieznany,
- sąd oddalił pozew o alimenty,
- sąd zobowiązał jednego z rodziców do pokrycia pełnych kosztów utrzymania dziecka, zwalniając drugiego z obowiązku alimentacyjnego,
- dziecko pozostaje pod opieką naprzemienną obojga rodziców na mocy orzeczenia sądu.
6. gdy na to samo dziecko przyznano już zasiłek rodzinny w innym państwie, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub umowy międzynarodowe stanowią inaczej.
Dodatki do zasiłku rodzinnego w 2026 roku
Oprócz dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, do zasiłku rodzinnego można otrzymać również inne formy wsparcia finansowego, w tym:
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – jednorazowo 1000 zł,
- dodatek za opiekę nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie,
- dodatek dla samotnych rodziców – 193 zł miesięcznie na jedno dziecko, maksymalnie 386 zł na wszystkie dzieci,
- dodatek dla rodzin wielodzietnych – 95 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko objęte zasiłkiem,
- dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka z niepełnosprawnością – 90 zł miesięcznie dla dzieci do 5 lat i 110 zł miesięcznie dla dzieci w wieku 5–24 lat,
- dodatek z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania – 113 zł miesięcznie, jeśli dziecko musi mieszkać w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła ponadpodstawowa, artystyczna lub podstawowa (dla dzieci z niepełnosprawnością), lub 69 zł miesięcznie, jeśli dziecko dojeżdża do szkoły ponadpodstawowej lub artystycznej w innej miejscowości.
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 Nr 228 poz. 2255)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. 2021 poz. 1092)