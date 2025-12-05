W 2026 roku, podobnie jak w roku poprzednim, rodzice dzieci do 24. roku życia będą mogli ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Połączenie dwóch form pomocy: świadczenia z programu Dobry start oraz dodatku związanego z rozpoczęciem roku szkolnego pozwala uzyskać nawet 400 zł na dziecko. Wyjaśniamy kto i po spełnieniu jakich warunków może otrzymać dodatkowe środki oraz kiedy w 2026 roku rozpocznie się nabór wniosków.

300 zł na uczące się dziecko do ukończenia przez nie 24. roku życia. Wnioski będzie można składać od 1 lipca 2026 roku

Wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start” rodzice będą mogli składać od 1 lipca 2026 roku. Jest to jednorazowa wypłata w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w wieku 7–20 lat, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do ukończenia 24 lat. Świadczenie obejmuje również dzieci przebywające w pieczy zastępczej. O wyprawkę może ubiegać się także pełnoletni uczeń, który nie pozostaje na utrzymaniu rodziców (np. gdy rodzice nie żyją lub gdy ma zasądzone alimenty), a także osoba usamodzielniona – czyli ta, która opuściła rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą bądź opiekuńczo-terapeutyczną. Jeśli dziecko przebywa pod opieką naprzemienną obojga rodziców na mocy orzeczenia sądu, każdy z nich może złożyć osobny wniosek i w takim przypadku otrzyma świadczenie „Dobry start” w wysokości 150 zł. W 2026 roku wnioski będą przyjmowane do 30 listopada. Po tym terminie wniosek będzie można złożyć jedynie w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po tej dacie. Osoby, które złożą poprawnie wypełniony wniosek do końca sierpnia, otrzymają środki jeszcze we wrześniu. Wnioski złożone później będą rozpatrywane w ciągu dwóch miesięcy od daty ich złożenia.

100 zł na dziecko do 24. roku życia w ramach dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Wnioski będzie można składać od 1 lipca 2026 roku

Osoby, które kwalifikują się do otrzymania zasiłku rodzinnego będą mogły również wystąpić o jednorazowy dodatek związany z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie to, wynoszące 100 zł na każde dziecko, ma pomóc rodzinom w pokryciu części kosztów pojawiających się na początku roku szkolnego. Co istotne, dodatek nie jest zarezerwowany wyłącznie dla uczniów – przysługuje także rodzicom dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek trzeba złożyć najpóźniej do zakończenia okresu zasiłkowego, w którym dziecko zaczęło naukę w szkole lub przedszkolu.

Ile wyniesie zasiłek rodzinny w 2026 roku?

Zasiłek rodzinny przyznawany jest w zależności od wieku dziecka i wynosi: 95 zł miesięcznie na dzieci do 5. roku życia, 124 zł na dzieci w wieku od 6 do 18 lat oraz 135 zł na dzieci powyżej 18. roku życia aż do ukończenia 24 lat i takie kwoty prawdopodobnie będą też przysługiwały w 2026 roku, ponieważ świadczenia rodzinne nie podlegają corocznej waloryzacji, a weryfikacji co 3 lata. Kolejna weryfikacja przewidziana jest na rok 2027, jednak nie jest ona równoznaczna z podwyżką świadczeń. Podczas ostatniej weryfikacji, która miała miejsce w 2024 roku, wysokość świadczeń rodzinnych nie została podniesiona.

Wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska poinformowała w odpowiedzi na interpelację poselską nr 10352 dotyczącą niskiej wysokości zasiłku pielęgnacyjnego, że obecnie nie prowadzi się żadnych prac legislacyjnych mających na celu zmianę przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie zasad ustalania ani podwyższania kwot świadczeń, w tym również zasiłku pielęgnacyjnego.

Komu będzie przysługiwał zasiłek rodzinny w 2026 roku?

W 2026, podobnie jak w latach poprzednich, do zasiłku rodzinnego kwalifikować się będą:

rodzice, jeden z rodziców lub opiekun prawny dziecka,

opiekun faktyczny, czyli osoba sprawująca codzienną opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu o jego przysposobienie,

pełnoletnia osoba ucząca się, która nie jest na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci lub posiada zasądzone alimenty.

Świadczenie przysługuje:

do 18. roku życia dziecka ,

, do 21. roku życia , jeśli kontynuuje naukę w szkole,

, jeśli kontynuuje naukę w szkole, do ukończenia 24 lat – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub na uczelni, posiadających orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pełnoletnia osoba ucząca się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców, również może otrzymywać świadczenie, o ile kontynuuje naukę – maksymalnie do 24. roku życia.

Warunkiem przyznania zasiłku jest spełnienie kryterium dochodowego. Zasiłek przysługuje, jeśli dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 674 zł miesięcznie. W przypadku rodzin wychowujących dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, limit dochodowy jest wyższy i wynosi 764 zł na osobę.

Komu nie będzie przysługiwał zasiłek rodzinny w 2026 roku?

Zasiłek rodzinny nie przysługuje w następujących przypadkach:

1. gdy dziecko lub osoba ucząca się zawarli małżeństwo,

2. gdy dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę lub trafiło do pieczy zastępczej,

3. gdy osoba ucząca się przebywa w instytucji oferującej całodobowe utrzymanie,

4. gdy pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się pobiera już zasiłek rodzinny na własne dziecko,

5. gdy samotny rodzic nie uzyskał zasądzonych alimentów na dziecko – z wyjątkiem sytuacji, gdy:

jeden z rodziców nie żyje,

ojciec dziecka jest nieznany,

sąd oddalił pozew o alimenty,

sąd zobowiązał jednego z rodziców do pokrycia pełnych kosztów utrzymania dziecka, zwalniając drugiego z obowiązku alimentacyjnego,

dziecko pozostaje pod opieką naprzemienną obojga rodziców na mocy orzeczenia sądu.

6. gdy na to samo dziecko przyznano już zasiłek rodzinny w innym państwie, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

Dodatki do zasiłku rodzinnego w 2026 roku

Oprócz dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, do zasiłku rodzinnego można otrzymać również inne formy wsparcia finansowego, w tym:

dodatek z tytułu urodzenia dziecka – jednorazowo 1000 zł,

– jednorazowo 1000 zł, dodatek za opiekę nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie,

– 400 zł miesięcznie, dodatek dla samotnych rodziców – 193 zł miesięcznie na jedno dziecko, maksymalnie 386 zł na wszystkie dzieci,

– 193 zł miesięcznie na jedno dziecko, maksymalnie 386 zł na wszystkie dzieci, dodatek dla rodzin wielodzietnych – 95 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko objęte zasiłkiem,

– 95 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko objęte zasiłkiem, dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka z niepełnosprawnością – 90 zł miesięcznie dla dzieci do 5 lat i 110 zł miesięcznie dla dzieci w wieku 5–24 lat,

– 90 zł miesięcznie dla dzieci do 5 lat i 110 zł miesięcznie dla dzieci w wieku 5–24 lat, dodatek z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania – 113 zł miesięcznie, jeśli dziecko musi mieszkać w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła ponadpodstawowa, artystyczna lub podstawowa (dla dzieci z niepełnosprawnością), lub 69 zł miesięcznie, jeśli dziecko dojeżdża do szkoły ponadpodstawowej lub artystycznej w innej miejscowości.

