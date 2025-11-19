Operacja "Horyzont"

Podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim, Kosiniak-Kamysz przedstawił założenia operacji "Horyzont".

Przekazał, że celem operacji jest podjęcie działań na rzecz bezpieczeństwa, ochrony infrastruktury krytycznej, wspólnego patrolowania i współdziałania wszystkich służb państwowych w celu przeciwdziałania aktom dywersji i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa polskich obywateli.

"To jedna z największych operacji"

- To jedna z największych operacji. Wnioskujemy wspólnie z ministrem Kierwińskim do prezesa Rady Ministrów, a następnie ten wniosek premiera zostanie przedstawiony prezydentowi Rzeczpospolitej - powiedział szef MON.

Podkreślił, że do tej operacji dedykowanych będzie do 10 tysięcy żołnierzy.

Dodał, że sytuacja wymaga takiego zaangażowania. - W stolicach państw Europejskich często możecie spotkać na ulicach żołnierzy. Możecie zaobserwować działania pozamilitarne wojska. Polska jest do tego gotowa. Mamy trzecią co do wielkości armię - stwierdził.

Łączenie wysiłków wszystkich służb

W dobie zagrożeń hybrydowych, w dobie tego, jakie efekty też na tkankę społeczną chce zrealizować nasz wróg, musimy łączyć wysiłki wszystkich służb państwowych - podkreślił w środę podczas konferencji szef MSWiA Marcin Kierwiński.

- Dziś wielu ekspertów mówi, że jesteśmy w czasach, których nie można nazwać czasami wojny, ale też nie można nazwać czasami pokoju. W dobie tych zagrożeń, zagrożeń hybrydowych, w dobie tego, jakie efekty też na tkankę społeczną chce zrealizować nasz wróg, musimy łączyć wysiłki wszystkich służb państwowych - podkreślił Kierwiński.

Zapewnił, że policjanci, żołnierze, Straż Ochrony Kolei, wszystkie instytucje państwa, będą razem współpracować. - Będą wspólnie tworzyć zgrupowania organizacyjne, jeśli tak mogę powiedzieć, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, które ma zapewnić bezpieczeństwo - dodał.

- Polska jest przygotowana. Polska jest gotowa. Polska użyje wszelkich zasobów, które posiada - we wszystkich ministerstwach, we wszystkich agendach państwowych, aby bronić bezpieczeństwa swoich obywateli - zaznaczył.

Aplikacja do zgłaszania incydentów

Na przełomie listopada i grudnia planowane jest uruchomienie wersji testowej aplikacji do zgłaszania incydentów i udostępnienie jej grupie użytkowników do weryfikacji - przekazał szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła. W połowie grudnia ma ona zostać udostępniona w całości.

Gen. Wiesław Kukuła przekazał, że aplikacja ta będzie działać, by wspierać społeczeństwo i instytucje odpowiedzialne za zarządzanie infrastrukturą krytyczną.

Wyjaśnił, że aplikacja ta ma rozwiązać problemy m.in. ze wskazywaniem dokładnego miejsca incydentu, będzie można przesłać dane geolokacyjne, zrobić zdjęcie.

Operacja "Horyzont" rusza 21 listopada

Swoje działania zamierzamy rozpocząć od 21 listopada - poinformował Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła, odnosząc się do operacji pod kryptonimem "Horyzont".

Gen. Wiesław Kukuła podkreślił, że operacja będzie realizowana przez wydzielone siły i środki Wojska Polskiego, ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz z dowództwa komponentu cyberprzestrzeni.

- Operacja będzie dowodzona przez sprawdzonego w tego typu działaniach i operacjach dowódcę operacyjnego rodzajów sił zbrojnych pana generała Macieja Klisza - przekazał gen. Kukuła.

Zaznaczył, że zasadniczą misją będzie m.in. wspieranie sił podległych ministrowi SWiA w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, w tym linii komunikacyjnych oraz zapobieganie aktom sabotażu i dywersji.

- Jednym z naszych celi będzie aktywizacja obywateli mająca na celu obserwację najbliższego otoczenia, bardziej uważną niż zwykle i zgłaszanie sytuacji, które mogą mieć znamiona działań dywersyjnych lub też sabotażowych właściwym organom - przekazał gen. Kukuła.

Dodał, że działania osiągnięte zostaną poprzez szereg aktywności, które powiązane zostaną w trzy wektory wysiłku. - Pierwszym będzie zarządzanie ryzykiem, gdzie szczególną rolę odegra typowanie potencjalnych obiektów i odcinków najbardziej narażonych na tego typu ryzyka - mówił gen. Kukuła.

Przekazał, że drugą linię wysiłku stanowić będzie prewencja. Wyjaśnił, że chodzi m.in. o dozorowanie obiektów i linii komunikacyjnych z powietrza, czy patrolowanie terenu.

Społeczeństwo i instytucje odpowiedzialne za zarządzanie infrastrukturą krytyczną mają być też wspierane poprzez opracowaną i udostępnioną społeczeństwu aplikację umożliwiającej zgłaszanie różnego typu podejrzanych sytuacji.

- Swoje działania zamierzamy rozpocząć od 21 listopada - przekazał gen. Kukuła.