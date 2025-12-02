Kask obowiązkowy dla dzieci i nastolatków

MSWiA przypomina na x.com o niedawno podpisanych przez Prezydenta zmianach w prawie o ruchu drogowym. Najgłośniejsza zmiana?

Obowiązek noszenia kasku przez osoby do 16. roku życia poruszające się rowerem, rowerem elektrycznym lub hulajnogą elektryczną. Przepis ten zacznie obowiązywać nieco później, w okolicach czerwca 2026 r. Jednak już teraz warto się do niego przygotować i poszukać dziecku kasku. Kask ma stać się standardem, podobnie jak zapięte pasy w aucie. Co ciekawe, podniesiono też minimalny wiek użytkownika hulajnogi elektrycznej: z 10 do 13 lat. To odpowiedź na rosnącą liczbę niebezpiecznych incydentów z udziałem dzieci na e-hulajnogach.

Prawo jazdy od 17. roku życia ale z dorosłym pasażerem

Nowe przepisy dają szansę młodym. Od marca 2026 r. prawo jazdy kategorii B będzie można zdobyć już w wieku 17 lat, pod warunkiem uzyskania zgody rodzica lub opiekuna. Nie oznacza to jednak pełnej niezależności – przez pierwsze 6 miesięcy (lub do 18. roku życia) młody kierowca będzie mógł prowadzić samochód wyłącznie w towarzystwie doświadczonego opiekuna (minimum 25 lat i 5 lat za kierownicą). To rozwiązanie wzorowane na modelach z krajów zachodnich ma pomóc młodym kierowcom zdobyć praktyczne umiejętności pod okiem bardziej doświadczonego towarzysza.

Kiedy pożegnasz się z prawkiem

Nowelizacja wprowadza również surowsze sankcje dla niebezpiecznych kierowców. Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h na drodze jednojezdniowej poza obszarem zabudowanym będzie oznaczać natychmiastowe zatrzymanie prawa jazdy bez względu na okoliczności. Ale to nie wszystko. Osoby, które prowadzą samochód mimo czasowo zatrzymanego prawa jazdy, mogą stracić uprawnienia na stałe. Ich odzyskanie będzie możliwe dopiero po 5 latach – i to po spełnieniu określonych warunków.

Koniec „czyszczenia” punktów karnych

W ramach zaostrzenia przepisów władze wprowadzają też zmiany w systemie punktów karnych. Niektórych wykroczeń takich jak przejazd na czerwonym świetle, znaczne przekroczenie prędkości czy niebezpieczne wyprzedzanie nie będzie już można „odrobić”. Punkty zostaną z kierowcą aż do ich wygaśnięcia po ustawowym czasie.

Nowe przepisy – kiedy dokładnie wejdą w życie?

Większość zmian wchodzi w życie 3 miesiące po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, czyli na przełomie lutego i marca 2026 roku. Obowiązek kasków dla młodszych uczestników ruchu będzie obowiązywać pół roku później - od czerwca 2026 r. To dobry moment, by już teraz przypomnieć dzieciom o zasadach bezpiecznej jazdy i samemu sprawdzić, czy nasze zachowania za kierownicą są zgodne z nowym prawem. Bo na drodze nie ma miejsca na brawurę.