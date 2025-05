Obowiązkowy kasku na rowerze i hulajnodze

Istnieje kilka tematów, które nieustająco są przedmiotem dyskusji toczącej się w przestrzeni publicznej. Godziny pracy nauczycieli, palenie na balkonach, zasady oceniania na lekcjach wychowania fizycznego, wliczanie oceny z religii do średniej, prawa rowerzystów, czy dostępność wyrobów tytoniowych i energetyków dla młodzieży. Tym co budzi wiele emocji jest również noszenie kasku ochronnego podczas jazdy na rowerach, czy hulajnogach elektrycznych. Pomysł aby stało się to obowiązkowe wciąż powraca, a zwolennicy i przeciwnicy takiego rozwiązania przedstawiają długie listy argumentów.

W dniu 16 maja 2025 roku Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej treść petycji, która trafiła do niego 7 maja 2025 roku, a która dotyczy podjęcia inicjatywy legislacyjnej mającej na celu wprowadzenie obowiązku noszenia kasków ochronnych dla użytkowników rowerów, hulajnóg elektrycznych. Jak wskazali jej autorzy, ich inicjatywa wynika z troski o zdrowie i życie mieszkańców kraju oraz ma związek z rosnącą liczbą wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Jak wskazano w petycji, zgodnie z najnowszymi danymi Komendy Głównej Policji oraz niezależnych analiz:

1. w 2024 roku doszło do 3765 wypadków z udziałem rowerzystów, w których zginęło 169 osób, a 3434 zostały ranne;

2. w tym samym roku kierujący hulajnogami elektrycznymi spowodowali 372 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a 400 zostało rannych.

Póki co, kask obowiązuje na nartach, ale nie na rowerze i na hulajnodze

Zdaniem autorów petycji noszenie kasku zmniejsza ryzyko poważnych obrażeń mózgu nawet o 65–74 proc., a także zmniejszy obciążenie systemu opieki zdrowotnej i ograniczy koszty leczenia. Jako argument wskazano również to, że w przemyśle i na budowach używanie kasków jest obowiązkowe. Warto pamiętać również o tym, że obowiązek korzystania z kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego dotyczy też osób poniżej 16 roku życia, które uprawiają narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim.

Przypomnijmy, że na gruncie obecnie obowiązujących przepisów noszenie kasku w czasie jazdy na rowerze czy na hulajnodze elektrycznej nie jest obowiązkowe ani w przypadku osób dorosłych, ani w przypadku dzieci. Oznacza to, że za jazdę bez kasku nie otrzyma się ani mandatu, ani nawet pouczenia. Warto pamiętać, że rower, którym poruszamy się po drogach czy ścieżkach publicznych, musi posiadać pewne obowiązkowe elementy: co najmniej jedno światło przednie białe lub żółte, świecące ciągle lub migające, co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej, co najmniej jedno światło tylne świecące ciągle lub migające, co najmniej jeden sprawny hamulec, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.