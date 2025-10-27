Zwiększone zapotrzebowanie na usługi opieki nad grobami

W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych, wzrasta intensywność porządków na cmentarzach. Coraz więcej osób, które są ograniczone czasowo, nie mają wystarczającej sprawności fizycznej lub mieszkają daleko od miejsca pochówku bliskich, decyduje się na wynajęcie prywatnych osób lub wyspecjalizowanych firm do sprzątania.

Reklama

To wchodzi w zakres profesjonalnej opieki nad nagrobkami

Co wchodzi w zakres profesjonalnej opieki nad nagrobkami? Usługi te obejmują kompleksowe prace porządkowe, w tym mycie pomników, usuwanie zanieczyszczeń i liści z terenu wokół mogiły, zapalanie lampionów (zniczy), a nawet modlitwę w intencji zmarłych.

Koszt pojedynczego serwisu i warunki pracy

Według informacji podanych przez "Fakt", jednorazowe posprzątanie pojedynczego grobu to wydatek rzędu 60 zł do 100 zł. Cena końcowa zależy od rozmiaru nagrobka oraz zakresu zleconych czynności. Na przykład, w jednej z ofert ze Szczecina, czyszczenie nagrobków wykonanych z lastryko wymaga dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł. Usługodawcy zastrzegają sobie prawo do odmowy pracy w trudnych warunkach pogodowych, takich jak deszcz, śnieg, mróz czy silny wiatr, z uwagi na bezpieczeństwo. Jednocześnie gwarantują wysoką jakość świadczonych usług przy zachowaniu przystępnych cen.

Pakiety rocznej opieki i dodatkowe usługi

Wiele przedsiębiorstw rozszerza swoją ofertę o pakiety okolicznościowe (np. świąteczne) oraz abonamenty całoroczne, a także szereg opcji dodatkowych. Klienci mogą zamawiać zarówno sprzątanie cykliczne, jak i jednorazowe (np. przed rocznicami lub świętami). Dostępne prace dodatkowe to m.in. przycinanie trawy, sadzenie roślin, dekorowanie nagrobków, palenie zniczy, zamawianie mszy świętej, a nawet regulowanie opłat cmentarnych w imieniu klienta.

Koszty tych usług są zróżnicowane i zależą od skomplikowania zlecenia oraz odległości dojazdu do cmentarza. W Szczecinie określono stałe ceny za wybrane usługi dodatkowe: usunięcie mchu kosztuje 129 zł, sprzątanie po pogrzebie 99 zł, dostarczenie kwiatów 89 zł (do tego należy doliczyć koszt samych kwiatów), a realizacja w trybie ekspresowym (w ciągu 24-36 godzin) to wydatek 79 zł. Firmy operujące na terenie Dolnego Śląska proponują następujące pakiety: