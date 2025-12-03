Czy Putin odrzucił plan pokojowy USA dla Ukrainy?

- Twierdzenie, że Putin odrzucił plan pokojowy USA, jest nieprawdziwe – powiedział Pieskow w rozmowie z dziennikarzami. Rzecznik Kremla odniósł się w ten sposób do rozmów rosyjskiego przywódcy Władimira Putina z wysłannikiem prezydenta USA, Steve’em Witkoffem, które odbyły się we wtorek w Moskwie. Wypowiedź Pieskowa przytoczyła agencja Reutera.

Zdaniem rzecznika rosyjskich władz wtorkowe spotkanie było pierwszą bezpośrednią okazją do wymiany opinii na temat planu pokojowego, zaproponowanego przez USA. – Putin zaakceptował pewne elementy, a inne zostały odrzucone, co jest normalne w procesie negocjacji – powiedział Pieskow. Dodał, że prace są kontynuowane w gronie ekspertów, a oczekiwane rezultaty tych działań powinny stać się podstawą kontaktów na wyższym szczeblu.

Rozmowy pokojowe. Moskwa: Im więcej ciszy, tym lepiej

Rzecznik Kremla powiadomił także, że strona rosyjska nie zamierza komentować przebiegu rozmów. – Im bardziej te rozmowy będą prowadzone w ciszy, tym bardziej będą produktywne – powiedział Pieskow, wyrażając przy tym nadzieję na podobne podejście ze strony USA.

Przebieg spotkania skomentował także doradca przywódcy Rosji, Jurij Uszakow, który powiedział, że nie udało się, jak dotąd, wypracować kompromisowego wariantu planu pokojowego. – Niektóre amerykańskie propozycje są do przyjęcia, ale trzeba nad nimi popracować. Inne, które zostały nam przedstawione, są nie do przyjęcia – powiedział Uszakow.

Rozmowy USA z Rosją i Ukrainą

Wtorkowa wizyta amerykańskiej delegacji w Moskwie odbyła się po amerykańsko-ukraińskich rozmowach dotyczących planu pokojowego, który ma doprowadzić do zakończenia wojny Ukrainy z Rosją. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oświadczyła w poniedziałek, że rozmowy delegacji USA i Ukrainy, przeprowadzone dzień wcześniej na Florydzie, były „bardzo dobre”, a administracja w Waszyngtonie jest nastawiona optymistycznie do możliwości zakończenia wojny w Ukrainie.