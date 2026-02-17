Wiek jako „ukryte kryterium”

Polskie prawo pracy zakazuje dyskryminacji ze względu na wiek. W praktyce jednak wielu kandydatów 50+ mówi o „ciszy po wysłaniu CV”, braku zaproszeń na rozmowy lub sugestiach, że firma szuka „młodego, dynamicznego zespołu”.

Eksperci rynku pracy zwracają uwagę, iż dyskryminacja ze względu na wiek, często ma charakter pośredni. Ogłoszenia nie zawierają wprost ograniczeń wiekowych, ale język ofert czy kultura organizacyjna firm mogą sugerować preferencje.

- Wiek rzadko jest podawany jako powód odmowy. Częściej mówi się o „niedopasowaniu do zespołu” albo „zbyt wysokich oczekiwaniach finansowych” - wskazuje hipotetycznie dr Marek Zieliński, specjalista ds. HR.

Paradoks rynku pracy

Sytuacja jest o tyle zaskakująca, że Polska zmaga się z niedoborem pracowników i starzeniem się społeczeństwa. Liczba osób w wieku produkcyjnym maleje, a firmy alarmują o brakach kadrowych.

Z jednej strony pracodawcy mówią o problemach z rekrutacją, z drugiej – kandydaci 50+ często odbijają się od zamkniętych drzwi. To paradoks, który może kosztować gospodarkę utratę cennego kapitału kompetencyjnego.

Osoby po pięćdziesiątce nierzadko dysponują:

wieloletnim doświadczeniem,

stabilnością zawodową,

rozwiniętymi kompetencjami miękkimi,

lojalnością wobec pracodawcy.

Stereotypy kontra rzeczywistość

Wokół pracowników 50+ funkcjonuje wiele stereotypów: brak znajomości nowych technologii, mniejsza elastyczność czy niższa gotowość do zmian. Tymczasem dane z badań rynku pracy pokazują, że różnice kompetencyjne między pokoleniami często są mniejsze, niż się powszechnie uważa.

Coraz więcej osób w tej grupie wiekowej aktywnie podnosi kwalifikacje, uczestniczy w szkoleniach i zmienia branżę. Problemem bywa jednak pierwszy filtr, selekcja CV.

Dyskryminacja kosztuje

Wykluczanie osób 50+ z rynku pracy ma wymiar nie tylko społeczny, ale i ekonomiczny. W kontekście wydłużającej się aktywności zawodowej i presji na system emerytalny utrzymywanie wysokiej aktywności tej grupy jest kluczowe.

Każda przedwczesna bierność zawodowa oznacza:

niższe wpływy ze składek i podatków,

większe obciążenie systemu świadczeń,

utratę doświadczenia w firmach.

Co można zmienić?

Eksperci wskazują na kilka kierunków działań:

promowanie rekrutacji opartej na kompetencjach, a nie metryce,

szkolenia antydyskryminacyjne dla działów HR,

programy aktywizacji zawodowej 50+,

wsparcie w przekwalifikowaniu.

Jednocześnie potrzebna jest zmiana narracji, odejście od postrzegania wieku jako bariery, a spojrzenie na niego jako na zasób.

Cichy mechanizm

Dyskryminacja 50+ w rekrutacji rzadko jest głośnym skandalem. Częściej to powtarzalny, cichy mechanizm wykluczenia. W starzejącym się społeczeństwie ignorowanie potencjału tej grupy może okazać się luksusem, na który gospodarki po prostu nie stać.