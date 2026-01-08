Czy Polacy boją się wybuchu wojny z Rosją?

Ankietowanym zadano pytanie: „Czy obawia się Pan/Pani wybuchu wojny z Rosją?”. „Zdecydowanie tak” odpowiedziało 16 proc., a „raczej tak” – 31 proc. Tym samym pozytywnie w tej kwestii wypowiedziało się łącznie 47 proc. Negatywnie odpowiedziało łącznie 42 proc. respondentów, z czego „zdecydowanie nie” wskazało 13 proc., a „raczej nie” – 29 proc. Odpowiedź „nie wiem, trudno powiedzieć, nie mam zdania” wybrało 12 proc. badanych.

Możliwej wojny z Rosją bardziej obawiają się kobiety - opcję „zdecydowanie tak” i „raczej tak” wskazało 56 proc. kobiet i 37 proc. mężczyzn. Przeciwnego zdania („zdecydowanie nie” i „raczej nie”) jest 49 proc. mężczyzn i 28 proc. kobiet.

Co przyniesie przyszłość?

Ankietowani zostali również poproszeni o odpowiedź na pytanie: „Stosunki między Polską a Rosją obecnie są napięte. Jak Pana/Pani zdaniem rozwinie się sytuacja?”.

Odpowiedź „poukładamy się, stosunki ulegną poprawie” wybrało 11 proc. badanych, „będzie nadal dochodzić do aktów rosyjskiej dywersji” – 47 proc., „dojdzie do małych incydentów zbrojnych” – 22 proc., „wybuchnie regularna wojna NATO z Rosją na terenie Polski” – 9 proc., a „wybuchnie regularna wojna NATO z Rosją, ale nie w Polsce” – 6 proc. Bez zdania pozostaje 23 proc. ankietowanych (uczestnicy sondażu mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, stąd zsumowany odsetek wyników badania przekracza 100 proc.).

Stosunki polsko-rosyjskie a poparcie dla danej partii

„Wyniki sondażu analizowane przez pryzmat sympatii politycznych ankietowanych osób ukazują interesujący rozkład opinii Polaków na temat rozwoju stosunków polsko-rosyjskich. Odpowiedź »poukładamy się, stosunki ulegną poprawie« najchętniej wskazują wyborcy kierowanej przez Grzegorza Brauna Konfederacji Korony Polskiej (27 proc.), następnie zwolennicy Polskiego Stronnictwa Ludowego (20 proc.), Konfederacji (16 proc.), Partii Razem (14 proc.), Prawa i Sprawiedliwości (11 proc.). W ostatniej trójce, z najmniejszą nadzieją na poprawę relacji między Warszawą a Moskwą, plasują się sympatycy Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy (po 9 proc.) i Polski 2050 (3 proc.)” – zauważa Radio.

Opcję „będzie nadal dochodzić do aktów rosyjskiej dywersji” wybrało 73 proc. Polski 2050, partii Razem – 64 proc., KO – 63 proc., PSL i Konfederacji – po 62 proc., Nowej Lewicy – 60 proc., PiS – 47 proc. oraz Konfederacji Korony Polskiej – 29 proc.

Z kolei odpowiedź „dojdzie do małych incydentów zbrojnych” wskazało najwięcej zwolenników partii Razem – 32 proc., a później Polski 2050 – 30 proc. Tę opcję wybrało również po 24 proc. wyborców PiS i Nowej Lewicy. Na następnych miejscach uplasowali się zwolennicy PSL – 22 proc., KO – 20 proc., Konfederacji – 19 proc. i Konfederacji Korony Polskiej – 15 proc.

Opcję „wybuchnie regularna wojna NATO z Rosją na terenie Polski” wybrał natomiast co czwarty sympatyk Polski 2050 (26 proc.) oraz co piąty zwolennik PSL (20 proc.). Z wyborców PiS odpowiedź tę wskazało 11 proc., Konfederacji – 8 proc., Konfederacji Korony Polskiej i Koalicji Obywatelskiej po 6 proc., partii Razem – 5 proc. oraz Nowej Lewicy – 3 proc.

Ostatnia z odpowiedzi – „wybuchnie regularna wojna NATO z Rosją, ale nie w Polsce” – była wskazywana najrzadziej. Wybrało ją 5 proc. wyborców PiS i Konfederacji Korony Polskiej, 4 proc. zwolenników KO, Nowej Lewicy i Polski 2050 oraz 3 proc. zwolenników Konfederacji i Partii Razem. Z ankietowanych popierających PSL nikt nie wskazał tej odpowiedzi.

Badanie ogólnopolskie zostało zrealizowane przez IPSOS na zlecenie Radia ZET metodą CATI i CAWI w dniach 5-9 grudnia 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków.