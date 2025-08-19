Inflacja bazowa w dół

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,3% w lipcu 2025 r. w ujęciu rocznym wobec 3,4% r/r w czerwcu br., podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Konsensus rynkowy dla inflacji bazowej w czerwcu wyniósł 3,4% r/r.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w lipcu br. 2,7% w ujęciu rocznym wobec 2,5% w czerwcu.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,9% w lipcu wobec 4,5% w czerwcu.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 3,2% w lipcu wobec 3,7% w czerwcu.

Wskaźnik inflacji CPI

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 3,1% r/r w lipcu 2025 r. wobec 4,1% r/r w czerwcu.