Prognozy inflacji

„Typowe scenariusze inflacji średniorocznej w br., wynikające z prognoz ekspertów, którzy wzięli udział we wrześniowym badaniu ankietowym, zawierają się między 3,5 proc. a 3,9 proc., przy prognozie centralnej równej 3,7 proc. W kolejnych latach eksperci spodziewają się obniżenia średniorocznej inflacji. Typowe scenariusze na 2026 r. zawierają się między 2,4 proc. a 3,5 proc., zaś na 2027 r.: między 2,0 proc. a 3,6 proc.” – podał polski bank centralny w komunikacie na temat wyników wrześniowej rundy Ankiety Makroekonomicznej NBP.

Z komunikatu NBP wynika, że centralna prognoza inflacji średniorocznej w roku 2026 wynosi 2,9 proc., a dla roku 2027 to 2,7 proc.

Prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji

„Prawdopodobieństwo ukształtowania się średniorocznej inflacji CPI na poziomie nie przekraczającym górnej granicy przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP, wyznaczone na podstawie rozkładów zagregowanych prognoz, wynosi 23 proc. dla 2025 r., 76 proc. dla 2026 r. i 73 proc. dla 2027 r.” – podał NBP w komunikacie.

Prognozy wzrostu PKB

Z ankiety banku centralnego wynika, że prognoza centralna wzrostu PKB w roku bieżącym wynosi 3,4 proc., a w roku 2026 – 3,3 proc. W roku 2027 analitycy, których NBP zapytał o prognozy, spodziewają się spadku tempa wzrostu a prognoza centralna wynosi 3 proc.

„Eksperci Ankiety Makroekonomicznej oczekują, że w br. średnioroczna stopa referencyjna NBP znajdzie się między 5,07 proc. a 5,22 proc. (przedział typowych scenariuszy), przy prognozie centralnej równej 5,17 proc. Dla 2026 r. granice tego przedziału to 3,70 proc. i 4,42 proc., a prognoza centralna to 4,04 proc. Typowe scenariusze stopy referencyjnej NBP w 2027 r. mieszczą się między 3,16 proc. a 4,22 proc., zaś prognoza centralna na ten rok wynosi 3,60 proc.” – poinformował bank.

Obecnie stopa referencyjna NBP wynosi 4,75 proc. W tym roku Rada Polityki Pieniężnej trzykrotnie obniżała stopy procentowe.

Ropa naftowa i kursy walutowe

„Zdaniem ankietowanych ekspertów średnioroczna cena baryłki ropy Brent w latach 2025-2027 będzie kształtować się na poziomie ok. 67-70 USD. Eksperci spodziewają się, że w br. kurs walutowy EUR/PLN wyniesie 4,25, zaś w kolejnych dwóch latach, odpowiednio, 4,28 i 4,29” – wskazał NBP.