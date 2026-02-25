Poradnik bezpieczeństwa na wypadek sytuacji kryzysowych

Jak czytamy na stronie rządowej w ostatnich latach poziom zagrożeń wobec Polski wyraźnie się zwiększył. Dezinformacja, cyberataki, działania hybrydowe, sabotaż czy dywersja są wykorzystywane do destabilizowania państwa. Na nasze poczucie bezpieczeństwa wpływa również wojna tocząca się za wschodnią granicą kraju.

Coraz częściej mierzymy się także z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Ich skutkiem mogą być przerwy w dostawach energii elektrycznej, utrudnienia w przemieszczaniu się i komunikacji, straty materialne, zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, a nawet zagrożenie dla zdrowia i życia. Choć wielu z tych sytuacji nie da się całkowicie uniknąć, można się na nie odpowiednio przygotować. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, dostrzegając skalę wyzwań, opracował „Poradnik bezpieczeństwa”, który ma pomóc obywatelom lepiej reagować w sytuacjach kryzysowych. Nie odkładaj decyzji o przygotowaniach na później.

Poradnik został rozesłany w formie małej książki do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. Będzie dostępny również w wersji drukowanej alfabetem Braille’a. Wersje językowe w innych językach można pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej: https://www.gov.pl/web/poradnikbezpieczenstwa

Poradnik bezpieczeństwa - jak zabezpieczyć zwierzęta domowe?

W sytuacjach kryzysowych pamiętaj o zwierzętach, którymi się opiekujesz. Przechowuj w jednym miejscu dokumentację zdrowotną zwierzęcia, potwierdzenia szczepień i informację o lekach. Przygotuj odpowiedni sprzęt do transportu: kaganiec, obrożę, szelki, smycz, transporter lub klatkę. Przygotuj zapas karmy, wody pitnej i leków na kilka dni. Zaczipuj i zarejestruj swoje zwierzę w ogólnodostępnej bazie. Umieść przy obroży lub szelkach dane kontaktowe właściciela.

Poradnik bezpieczeństwa - jak zabezpieczyć zwierzęta gospodarskie?

Jeśli masz zwierzęta gospodarskie, zabezpiecz je na wypadek sytuacji kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe lub przerwy w dostawie wody czy prądu. Przygotuj zapas paszy i wody na 14 dni. Zainstaluj zbiorniki na deszczówkę. Sprawdź, czy budynki gospodarskie i ogrodzenia są odporne na warunki atmosferyczne. Zgromadź materiały do ich naprawy. Oznakuj zwierzęta, np. za pomocą kolczyków. W sytuacji awaryjnej namaluj na zwierzęciu znak farbą. Przygotuj zwierzęta do transportu natychmiast po ogłoszeniu przez służby nakazu ewakuacji. Jeśli ewakuacja nie jest możliwa, poinformuj służby ratownicze o pozostawionych zwierzętach. Za ewakuację zwierząt odpowiada ich właściciel, a koordynację ewakuacji prowadzi lokalne centrum zarządzania kryzysowego. Po dokładne informacje o sposobie ewakuacji zwierząt w Twojej okolicy zgłoś się do urzędu gminy.

Źródło: gov.pl