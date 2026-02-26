Zatrudnienie w koniec września 2025 roku

Liczba pracujących w gospodarce narodowej w końcu września 2025 roku spadła o 0,1 proc. i wyniosła 15128,0 tys. osób - podał GUS. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba zwiększyła się o 0,6 proc.

Mediana wieku pracujących rośnie

W końcu września średnia wieku pracujących (liczona w latach) wyniosła 43,1 (w końcu września 2024 r. – 42,8, w końcu sierpnia 2025 r. – 43,0). W ciągu roku wzrosła także mediana wieku pracujących. We wrześniu 2025 r. wyniosła ona 43,0 lata i była o rok wyższa niż na koniec września 2024 r.

Sektory z najwyższym zatrudnieniem

Według stanu na koniec września najwięcej osób pracowało w sekcji Przetwórstwo przemysłowe – 2739,0 tys., co stanowiło 18,1 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej. Udział ten był o 0,1 pkt. proc. mniejszy niż w końcu września 2024 r. i o 0,1 pkt. proc. mniejszy niż na ostatni dzień sierpnia 2025 r.

Formy zatrudnienia - dominuje praca najemna

Dominującą grupą pracujących byli pracownicy najemni – było ich 11909,4 tys. Na koniec września 2025 r. stanowili oni 78,7 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej. Było to mniej o 0,1 pkt. proc. niż we wrześniu 2024 r. i o 0,2 pkt. proc. mniej niż na ostatni dzień sierpnia 2025 r.

Kolejnym pod względem liczebności podzbiorem pracujących w gospodarce narodowej są pracujący na własny rachunek łącznie z pomagającymi członkami rodziny. Według stanu na 30 września 2025 r. stanowili oni 21,1 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej. Udział ten był o 0,1 pkt. proc. większy niż w końcu września 2024 r. oraz 0,2 pkt. proc. większy względem 31 sierpnia 2025 r.