Pieskow: To nic innego jak fake news

- To nic innego jak fake news – powiedział Pieskow, komentując artykuł amerykańskiego dziennika „Wall Street Journal”. W opublikowanym we wtorek tekście zaalarmowano, że Rosja rozwija współprace wywiadowczą i wojskową z Iranem, dostarczając mu zdjęcia satelitarne, ulepszone technologie do produkcji dronów, jak również informacje, które pomagają Teheranowi w atakach na cele USA w regionie.

Rzecznik Kremla podkreślił, że strona rosyjska nie będzie więcej komentowała podobnych zarzutów.

Moskwa potępia działania USA i Izraela

Równocześnie, Dmitrij Pieskow ostro potępił działania, które doprowadziły do uszczerbku na zdrowiu i śmierci najważniejszych przedstawicieli władz Iranu i przywódców innych krajów.

Odnosząc się do kwestii związanych z dostawami surowców energetycznych z Rosji do państw UE, rzecznik Kremla przyznał, że jak dotąd było sygnałów z Europy w tej sprawie, ale „nigdy nie jest za późno” (aby o tym rozmawiać – PAP).

Ministerstwo finansów USA wydało 12 marca 30-dniową licencję zezwalającą na zakup rosyjskiej ropy i produktów naftowych znajdujących się na morzu, załadowanych na tankowce przed tym dniem. Na łagodzenie sankcji nie zgadzają się europejscy sojusznicy USA, w tym Niemcy, Francja i Wielka Brytania.